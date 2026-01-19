7 horas examinadas por el fiscal general, dijo Sudirman, habla sobre el caso Petral y la mafia del petróleo y el gas

Jacarta – Ex Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM), Sudirman dijotuvo que someterse a un examen durante unas siete horas en relación con la investigación de las acusaciones corrupción obtención aceite crudo en Pertamina Energy Trading Limited (Petral) período 2008-2015.

Esta no es la primera vez que los investigadores citan a Sudirman Said. Reveló que su presencia en esta ocasión fue un examen más profundo para perfilar su rol y experiencia al ocupar dos posiciones estratégicas en el sector energético nacional.

«Así que fui invitado por la Fiscalía, esta es la segunda vez que asisto, para dar información sobre lo que hice, experimenté y vi en dos tareas que he realizado», dijo Sudirman Said, el lunes 19 de enero de 2026.

Sudirman enfatizó que los investigadores no sólo estaban investigando sus declaraciones como ex Ministro de Energía y Recursos Minerales, sino también cuando se desempeñó como Vicepresidente Senior de la Cadena de Suministro Integrada (ISC) de Pertamina en el período 2008-2009. Según él, estos dos puestos le dieron una perspectiva directa sobre cuestiones de gestión energética, especialmente dentro de Pertamina.

Admitió que se habían realizado varios esfuerzos de mejora desde que todavía estaba dentro de la empresa estatal, hasta que continuó cuando se le confió el cargo de Ministro de Energía y Recursos Minerales. Sin embargo, estos pasos no siempre se desarrollan sin problemas.

«El público lo sabe como solucionar problemas con la mafia del petróleo y el gas, algo así. Pero también experimenté obstáculos dos veces. Porque en el momento del ISC, la unidad estaba funcionando, luego hubo un cambio en la junta directiva de Pertamina y la unidad quedó paralizada», dijo.

Además, Sudirman Said dijo que en ese momento también cuestionó por qué los agentes del orden no se habían movido. Sin embargo, admitió que se sintió aliviado y totalmente apoyado cuando el presunto caso de corrupción de Petral empezó a ser tratado con seriedad.

En medio de este examen, Sudirman no negó que el nombre de Riza Chalid había estado circulando durante mucho tiempo en cuestiones de gobernanza nacional del petróleo y el gas. Cree que los investigadores están investigando y recopilando todas las pruebas sobre la presunta participación de varias partes.

«Ese nombre ha estado circulando durante mucho tiempo. Así que ustedes también lo saben. Y las autoridades están buscando varias pruebas», dijo.