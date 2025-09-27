7 Hechos trágicos MU después de ser derrotado por Brentford

VIVA – Manchester United Back tragando malos resultados en la liga inglesa. Ven a la sede Brentford En el GTech Community Stadium, el sábado 27 de septiembre de 2025, los Red Devils cayeron con un puntaje de 1-3. Esta derrota es cada vez más dolorosa porque está coloreada por el fracaso de la penalización del capitán, Bruno Fernandes.

Leer también: El trágico destino del Manchester United en la sede de Brentford



El anfitrión inmediatamente sorprendió al Manchester United cuando el juego solo había estado funcionando durante ocho minutos. El delantero Igor Thiago escapó de la trampa de fuera de juego y conquistó con calma al portero Altay Bayindir para abrir el marcador 1-0.

Brentford continúa presionando. Bayindir todavía puede frustrar dos oportunidades de oro de Sepp van den Berg y Nathan Collins. Sin embargo, en el minuto 20, Thiago nuevamente grabó su nombre en el marcador. La pelota vomitó los resultados de los bordes de Bayindir alcanzados por Thiago frente al gol de llevar a Brentford un superior 2-0.

Leer también: ¡En curso! Transmisión en vivo en vivo Brentford vs Manchester United: Bryan Mbeumo regresa a ‘antigua casa’



Mu había aumentado a través de la acción de Benjamin Sesko. El nuevo delantero usa el caos frente al objetivo para reducir el retraso a 1-2, así como anotar su primer gol para los Red Devils.

La oportunidad de oro para igualar llegó en la segunda mitad. Mu recibió una penalización después de que Bryan Mbeumo fue retirado en la caja prohibida. Pero desafortunadamente, la ejecución de Fernandes fue empujada por el portero Brentford, Caoimhin Kelleher.

Leer también: Entonces, el gerente virtual en FPL Mansion Sports FC 2025, hay un premio de IDR 88 millones



En lugar de equiparar el puntaje, el objetivo de MU volvió a la lesión. Mathias Jensen confirmó la victoria de Brentford a través de su objetivo que bloqueó el resultado final 3-1. Este resultado hizo que MU se volviera a casa con mechones vacíos y cada vez más desplomados en el medio de la clasificación de la Liga Inglesa.

Datos interesantes después de Manchester United Mancakes Brentford

1. Hoy es el 200º partido Ruben Amorim en la primera liga como gerente. Perdió tres veces más de 33 partidos de la Premier League con el Manchester United (17) en comparación con 167 partidos de la Liga Portuguesa Primeira (14).

2. De las siete penalizaciones enfrentadas por Caoimhín Kelleher a lo largo de su carrera para Liverpool y Brentford (excepto las penalizaciones), ha salvado a cuatro de ellos (57 %)

3. Igor Thiago es el segundo jugador en anotar dos goles en los primeros 20 minutos del partido de la Premier League contra el Manchester United, después de Alexis Sánchez con el Arsenal en octubre de 2015 (19 minutos)

4. Manchester United todavía no puede ganar el partido consecutivo de la Premier League desde el comienzo de la temporada pasada.

5. Brentford ha ganado partidos sucesivos de la liga contra el Manchester United por primera vez en 88 años

6. La mayor penalización que no se ejecutó en la Premier League desde que Bruno Fernandes hizo su debut en esta competencia:

– 6 – Bruno Fernandes (29 ejecuciones)

– 5 – Mohamed Salah (33 Ejecución)

– 5 – Aleksandar Mitrovic (10 ejecución)