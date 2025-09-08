7 Hechos terribles de los casos de mutación estudiantil en Mojokerto, el cuerpo de la víctima se cortó en 66 partes

Mojokerto, Viva -El caso de mutilación encontrado en los acantilados de Pacet, Mojokerto, Java Oriental recientemente causó la conmoción. La policía finalmente logró descubrir la identidad de la víctima y arrestó al culpable.

La víctima es conocida como Tiara Angelina Saraswati (25), una estudiante de Lamongan. Mientras que los perpetradores son Alvi Maulana (24), los estudiantes que también trabajan como taxistas de motocicletas en línea.

Este caso llamó la atención del público porque era muy sádico y lleno de detalles terribles. Aquí hay 7 de los últimos hechos relacionados con el caso Mojokerto mutilación-Surabaya siendo manejado Policía regional de Mojokerto.

1. Las víctimas y los perpetradores son sospechosos de esposo y esposa Siri

La información de los residentes locales dijo que las víctimas y los perpetradores tienen una relación cercana como pareja casada. De hecho, se rumoreaba que la víctima estaba embarazada antes de morir de manera patética. Este hecho todavía está siendo explorado por los investigadores.

2. Arresto en Surabaya temprano en la mañana

Alvi Maulana fue arrestado por el equipo de la policía de Mojokerto en el área de la lengua Wetan, distrito de Lakarsantri, Surabaya, el sábado por la mañana, 6 de septiembre de 2025.

«Alhamdulillah, hemos asegurado a los perpetradores», dijo Kasat Reskrim Mojokerto Policía, AKP Fuzy Pratama.

3. El asesinato se produjo en la pensión del perpetrador

Se sabe que los perpetradores ocupan casas de embarque en el área de Surabaya en los últimos cinco meses. Supuestamente fuerte en este lugar, la víctima fue asesinada antes de que su cuerpo fuera mutilado. Durante la redada, la policía encontró un gran plástico negro que contenía las piezas del cuerpo de la víctima.

4. El cuerpo de la víctima se pica en 66 partes

La policía señaló que había un total de 66 víctimas del cuerpo de la víctima encontrada en varios puntos. Las piezas consisten en músculos, tejido gordo, piel, a la cabeza. La longitud promedio de aproximadamente 14 centímetros. Las formas sistemáticas de cortar hacen que la identificación sea más difícil.

5. Las piezas del cuerpo se extienden en mojokerto

Este caso se reveló cuando los residentes encontraron las plantas de los pies de la víctima en los arbustos de la aldea de Sendi, distrito de Pacet, Mojokerto. La búsqueda se expandió y encontró otras piezas del cuerpo en varias ubicaciones diferentes. Todas las piezas anteriores se colocaron en plástico.

6. Evidencia de horror en la escena

Según las declaraciones policiales, en la casa de embarque del perpetrador encontró una serie de artículos de evidencia en forma de plástico negro, herramientas de corte, a la ropa de las víctimas. Kasatreskrim Akp Fauzy explicó: «Supuestamente, la víctima fue asesinada en una pensión, y la mutilación también se llevó a cabo allí. Transmitiremos los detalles en una conferencia de prensa el lunes (8/9)».

7. La familia de la víctima se sorprende

La noticia de la muerte de Tiara Angelina Saraswati hizo que la familia en Lamongan fuera golpeada. Los residentes conocen a la víctima como una persona amigable y tranquila. La atmósfera de tristeza profunda envolvió su ciudad natal después de que la noticia de esta sádica mutilación se extendió.

El jefe de policía de Mojokerto, el Comisionado Senior, Ihram Kustarto, enfatizó que la investigación se llevaría a cabo a fondo. «Sí, es cierto, mañana seremos liberados», dijo simplemente.

La policía aseguró que Alvi sería acusado de una sentencia máxima de la cruel acción que conmocionó a East Java.