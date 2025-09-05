Bratislava, Viva – Equipo nacional alemán Comenzando su viaje en Calificación de la Copa Mundial 2026 con resultados decepcionantes. Jugando en el Tehelne Pole Stadium, Bratislava, viernes 5 de septiembre de 2026 de la mañana, Alemania cayó 0-2 del anfitrión Equipo nacional de Eslovaquia. GRAMO

Ol David Hancko en el minuto 42 y David Strelece en el minuto 55 se aseguró de que Der Panzer llegó a casa con las manos vacías.

Este resultado es un récord oscuro para Alemania, considerando que son conocidos como uno de los gigantes europeos con fuertes tradiciones en los clasificatorios de la Copa Mundial. Aquí hay 7 hechos interesantes después de la derrota de Alemania a Eslovaquia reportada por OPTA:

1. No anotar el primer gol desde 2001

Por primera vez desde octubre de 2001, Alemania no pudo anotar en el partido de clasificación de la Copa Mundial. En ese momento, dibujaron 0-0 contra Finlandia.

2. La primera derrota en el partido inaugural de la calificación

Se creó una nueva historia: Alemania por primera vez perdió en el partido inaugural de la clasificación de la Copa Mundial. Anteriormente, siempre lograron resultados positivos en la parte inicial.

3. Estalló el registro de Away

En 52 juegos fuera de los clasificatorios de la Copa Mundial, Alemania finalmente se tragó la primera derrota. El registro anterior fue de 41 victorias y 10 sorteos.

4. Pérdidas con una diferencia de más de un objetivo raro

El marcador 0-2 de Eslovaquia se convirtió en la segunda vez que el alemán perdió al margen de más de un gol en los clasificatorios de la Copa Mundial. Anteriormente, sucedió cuando fueron golpeados por Gran Bretaña 1-5 en septiembre de 2001.

5. Eslovaquia es un nuevo flagelo

Esta victoria se suma a la confianza de Eslovaquia. Jugando ante el público en sí, registraron con éxito una victoria histórica contra uno de los equipos más fuertes del mundo.

6. Pruebas severas para entrenadores alemanes

Este resultado es una gran presión para el entrenador alemán Julian Nagelsmann. El mal comienzo en las calificaciones ciertamente desencadena dudas sobre la consistencia del equipo que estuvo en el período de transición.

7. El grupo A se está calentando

Esta derrota hace que la competencia en el grupo sea aún más dura. Eslovaquia ocupa el segundo lugar, mientras que Alemania debe aumentar de inmediato para no perder la oportunidad de calificar directamente a la Copa Mundial 2026.

Con este récord oscuro, el equipo nacional alemán se vio obligado a limpiar si no querían que su viaje a la Copa Mundial 2026 sea más difícil de lo imaginado.