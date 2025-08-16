Inglaterra, Viva – Liverpool Pasos iniciales para defender el título Liga Premier 2025/26 con resultados brillantes. Jugando en Anfield en el partido de la primera semana, el sábado 16 de agosto de 2025 de la mañana, los Rojos se doblaron Bournemouth con un puntaje de 4-2.

Los objetivos de Liverpool nacieron de Hugo Ekitice, Cody Gakpo, Federico Chiesa y Mohamed está malmientras que los objetivos de dos visitantes fueron comprados por Antoine Semenyo.

Aquí hay siete hechos interesantes del partido de apertura:

1. El campeón defensor inmediatamente pisa el gas

Esta victoria 4-2 muestra que Liverpool todavía mantiene la mentalidad de campeón. El equipo del gerente Arne Slot inmediatamente mostró dominio en el primer partido, enviando un mensaje firme a los competidores.

2. El dulce debut de Hugo Ekitice

Hugo Ekitice anotó inmediatamente en el partido debut de la Premier League con Liverpool. El joven delantero francés mostró su instinto de meta desde el comienzo de la temporada.

3. Federico Chiesa brilla

Chiesa, un nuevo reclutamiento que se predijo que aumentaría el poder innovador en el ala, contribuyó con su primer gol en la liga inglesa. La combinación de velocidad y asentamiento finalmente se convirtió en la nueva arma del Liverpool.

4. Mohamed Salah nunca se perdió el partido de apertura

El mal marcado nuevamente anotó nuevamente en el partido de apertura de la Premier League, continuando que su tradición registró un nombre en el marcador en la primera semana de Matchweek desde que defendió a los Rojos.

5. Cody Gakpo sigue siendo productivo

Gakpo continuó su tendencia positiva de la temporada pasada con un puntaje de un gol. Su papel como delantero flexible hace que las líneas del frente del Liverpool sean difíciles de adivinar.

6. Antoine Semenyo es un flagelo de defensa

A pesar de perder, Bournemouth debería estar orgulloso de la actuación de Semenyo. Sus dos goles muestran que Liverpool aún necesita mejorar la concentración de defensa.

7. Temprano en una temporada productiva

Se crearon seis goles en este partido para abrir la emocionante Premier League. Liverpool y Bournemouth parecieron atacar, lo que hizo que el juego sea digno de ser llamado una fiesta de gol.

Con este resultado, Liverpool inmediatamente se puso en la parte superior de la clasificación y comenzó la misión de mantener la corona campeona con confianza. El propio Bournemouth todavía puede traer lecciones valiosas a casa a pesar de regresar a casa sin puntos.