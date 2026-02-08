7 gastos que dificultan hacerse rico Según Warren Buffett, el número 1 es el más peligroso

Jacarta – Warren Buffett Es conocido como un inversor de clase mundial con una fortuna de miles de millones de dólares estadounidenses, pero su vida personal es en realidad sencilla. Todavía vive en la casa en Omaha que compró en 1958 por 31.500 dólares estadounidenses o el equivalente a Rp. 529,2 millones.

Su riqueza no se construyó a partir de un estilo de vida lujoso o una especulación de alto riesgo, sino más bien a partir de décadas de decisiones financieras consistentes y disciplinadas.

Su filosofía de gasto destaca hábitos financieros lo cual a menudo se considera normal, aunque en realidad es un obstáculo importante para la libertad financiera. Estos hábitos pueden parecer pequeños, pero sus efectos se acumulan y erosionan las oportunidades para generar activos en el largo plazo.

Aquí hay siete tipos. producción que se considera el mayor obstáculo para que una persona se haga rica, como se resume en Nuevo comerciante UDomingo 8 de febrero de 2026.

1. Deuda de tarjeta de crédito con intereses elevados

La deuda de tarjetas de crédito es una de las trampas financieras más peligrosas. Con un interés del 18 al 20 por ciento, el crecimiento de la deuda es más rápido que el rendimiento promedio de las inversiones. Como resultado, el interés compuesto en realidad va en contra del prestatario y hace que las condiciones financieras sean aún más difíciles de lograr. «Si pidiera dinero prestado al 18 o 20 por ciento de interés, me arruinaría», dijo Warren Buffett.

2. Coche nuevo

Los coches nuevos experimentan una gran depreciación nada más salir del concesionario, pudiendo incluso perder alrededor del 20% de su valor el primer día y más del 30% al cabo de un año. En realidad, los vehículos son un medio de transporte, no un instrumento de inversión. «De hecho, sólo conduzco unos 3.500 kilómetros al año, por lo que muy rara vez compro un coche nuevo», dijo.

3. Juegos de azar y lotería

Los juegos de azar y las loterías ofrecen esperanza instantánea, aunque las posibilidades de ganar sean muy pequeñas. Los gastos rutinarios de los billetes de lotería pueden sumar millones de rupias al año que, de otro modo, podrían invertirse. «No soy una persona moralista, pero hasta cierto punto, el juego es un impuesto a la ignorancia», dijo.

4. Gasto impulsivo y gasto innecesario

La publicidad digital, las promociones instantáneas y la facilidad de las transacciones alientan a las personas a comprar primero y ahorrar después. Este patrón significa que la inversión siempre es un sobrante y no la principal prioridad. «No ahorres con lo que queda después de comprar, sino compra con lo que queda después de ahorrar», aconsejó.

5. Hábitos costosos como fumar