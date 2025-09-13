7 Fuerza Aérea más débil en Asia 2025, ¡algunos solo tienen 2 helicópteros!

Yakarta, Viva – El poder aéreo es uno de los principales puntos de referencia para evaluar las capacidades militares de un país. En Asia, se sabe que varios países como China, Rusia e India tienen una gran flota aérea, tecnología sofisticada y una preparación sólida de combate. Sin embargo, no todos los países de esta región están al mismo nivel.

Índice global de energía aérea o Potencia de fuego global (GFP) 2025 destaca la brecha mediante la evaluación de más de 60 factores, desde el número de flotas, la preparación operativa, hasta los avances tecnológicos. A partir de los resultados de la evaluación, hay siete países en Asia que ocupan posiciones con el poder aéreo más débil. La siguiente revisión.

1. Myanmar



Viva militar: dos aviones de combate militar de Myanmar dispararon misiles

fuerzas aéreas Myanmar (MAF) tiene 317 aviones con 58 de los cuales es de tipo combate. Aunque hay bastante, la mayoría de los cuales son modelos antiguos que son difíciles de competir en la era moderna. El mayor desafío de MAF son las limitaciones en el mantenimiento y la modernización. Esta condición hace que el nivel de preparación operativa sea baja. Además, la falta de aviónica sofisticada y sistemas de armas modernas hace que la efectividad de MAF en batallas aéreas limitadas. Los factores de entrenamiento y la experiencia limitada de combate empeoran aún más la situación.

2. Bangladesh

La Fuerza Aérea de Bangladesh (BAF) opera 214 aviones, incluidos luchadores, transporte y helicópteros. Aunque Bangladesh está tratando de modernizarse, muchas flotas están envejeciendo. De la flota total, solo 139 están listos para pelear. Las limitaciones de la tecnología son los principales obstáculos para proyectar la fuerza. Sin embargo, BAF sigue comprometido a mejorar la capacidad al fortalecer nuevos programas de entrenamiento y adquisición de aviones.

3. Sri Lanka

La Fuerza Aérea de Sri Lanka (SLAF) tiene 85 aviones, principalmente en forma de jet múltiple y helicóptero. Una cantidad relativamente pequeña más la edad de la antigua flota dificulta la dificultad de mantener la efectividad del combate. Ausencia avión de combate Los sistemas de ataque de nueva generación y precisión también reducen el poder de negociación en el campo de aire. Aun así, SLAF tiene un papel importante en las misiones humanitarias, aunque la capacidad de la guerra sigue siendo muy limitada.

4. Laos

Laos tiene una de las fuerzas aéreas más pequeñas de Asia, con solo 33 aviones activos. De ese número, 23 es un helicóptero, mientras que el resto es el antiguo avión de combate de la era soviética. Las limitaciones de las piezas, las instalaciones de mantenimiento y el personal capacitado dificultan el desarrollo de la Fuerza Aérea del Pueblo de Laos (LPAF). La ausencia de un sistema moderno de defensa aérea y radar hace que Laos sea vulnerable a las amenazas externas. El enfoque principal de esta flota es más para las patrullas fronterizas y la seguridad doméstica que en las misiones de combate.

5. Camboya

El Reino de la Fuerza Aérea de Camboya (RCAF) tiene 25 aviones, pero solo 14 están listos para el combate. Esta flota consiste principalmente en aviones y helicópteros de transporte ligero, sin unidades de combate especiales. Su papel principal se limita al apoyo logístico y a las operaciones humanitarias. Sin un sistema de radar moderno y la capacidad de la defensa aérea, Camboya se encuentra en una posición muy débil al tratar las amenazas potenciales. La falta de asignación presupuestaria para la expansión y la modernización también hace que RCAF se quede muy lejos de los países vecinos.

6. Nepal

La Fuerza Aérea de Nepal (NAF) funciona más como una flota de seguidores en lugar de combate. Con un total de 15 aviones, solo 8 están listos para la operación. La mayoría son helicópteros y aviones ligeros. Sin un chorro de combate sofisticado, NAF prácticamente no tiene una capacidad de defensa aérea adecuada. La tarea principal es las operaciones de transporte, reconocimiento y respuesta a desastres. El papel del combate es casi no existente, por lo que NAF es mejor conocido como unidad de apoyo de seguridad nacional.

7. Bután

Bután ocupa la última posición en esta lista porque no tiene una Fuerza Aérea independiente. Este pequeño país en el Himalaya solo tiene dos helicópteros y depende completamente de la India para los asuntos de defensa aérea. La dependencia de otros países hace que Bután no pueda mantener su propio territorio aéreo o potencia aérea del proyecto. En términos de estrategia, esta es ciertamente una gran debilidad, considerando que la soberanía del aire es un elemento vital de la defensa nacional.

Esos son los 7 países asiáticos con la fuerza aérea más débil de la versión global de potencia de fuego. De la lista anterior, podemos concluir que el mapa de potencia aérea asiática muestra una brecha bastante amplia.

Por un lado, hay países con flota moderna y tecnología sofisticada. Sin embargo, por otro lado, todavía hay muchos países con un número limitado de aviones, baja preparación operativa, para depender de la asistencia externa.

Esta brecha es una reflexión de que la modernización de los equipos de defensa aérea requiere grandes recursos, experiencias técnicas y un fuerte apoyo político, algo que no puede ser propiedad de todos los países de Asia.