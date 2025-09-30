7 eventos que pueden hacer que el mercado de criptograma establezca en octubre de 2025

Yakarta, Viva – Se espera que octubre sea un período bastante activo para los mercados financieros y los activos. cripto-. Después de un movimiento fluctuante del mercado en septiembre, los inversores deben observar varios datos económicos y decisiones políticas que tengan el potencial de afectar la dirección del mercado.

El mes pasado, el precio de Bitcoin estaba en el rango de US $ 107,000 antes de subir hasta US $ 110,000, mientras que Ethereum y otros activos digitales siguieron un patrón similar. La inflación de los Estados Unidos aumentó un 0,4% en agosto y las tasas de interés de la poda La alimentada ascendiendo a 0.25% en el enfoque principal.

Además, la aceleración del registro de cripto de ETF y los aranceles comerciales de los Estados Unidos también afectan el sentimiento del mercado. Aquí hay algunos eventos importantes en octubre que deben observarse, como se resume del análisis oficial LunaMartes 30 de septiembre de 2025.

1. Sesión de impuestos criptográficos en el Senado de los Estados Unidos – 1 de octubre

El Senado de los Estados Unidos celebrará un juicio con respecto a la imposición de impuestos para los activos criptográficos. Los resultados de esta prueba pueden afectar los sentimientos del mercado y proporcionar una visión general de la dirección de la regulación criptográfica en el futuro.

2. Desempleo de los Estados Unidos – 3 de octubre

Los datos de desempleo de los Estados Unidos se convierten en uno de los indicadores a los que el mercado presta atención para ver las condiciones económicas y la dirección de las políticas de tasas de interés. Los cambios en la tasa de desempleo pueden afectar la decisión de la Fed relacionada con la estabilidad del mercado laboral y la inflación.

3. No escuelas FOMC – 8 de octubre

Las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se publicarán previamente, proporcionando información sobre la política monetaria de la Fed. Los inversores pueden usar estos datos para evaluar las tendencias de las tasas de interés y su potencial de impacto en los mercados financieros.

4. Tasa de inflación de los Estados Unidos – 15 de octubre

La tasa de inflación del consumidor en agosto se publicó para evaluar la presión económica. Estos datos son una referencia para el banco central en la planificación de políticas monetarias que pueden afectar el mercado.

5. Índice de precios del productor estadounidense (PPI) – 16 de octubre

El índice de precios del productor (PPI) traza la inflación a nivel mayorista. Los últimos datos muestran una tendencia que puede proporcionar una visión general del efecto de los aranceles comerciales en los costos de producción y las condiciones del mercado de manera más amplia.

6. La decisión de la tasa de interés de la Fed – 29 de octubre

La Fed anunciará las últimas decisiones relacionadas con las tasas de interés. El mercado supervisará este paso para ver el potencial de su impacto en la economía y los precios de los activos, incluida la criptografía.

7. Mt. Límite de pago GOX – 31 de octubre

El pago para los acreedores, el monte GOX está programado para finalizar a fin de mes. Esto puede afectar el mercado de cripto Relacionado con el volumen de transacciones y el suministro de activos digitales que ingresan al mercado.

Con una variedad de datos y decisiones importantes que esperan en octubre, los inversores y observadores del mercado criptográfico aún prestan atención a este desarrollo para comprender las tendencias más amplias del mercado y tomar decisiones de inversión más apropiadas.