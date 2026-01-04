7 de enero de 2026 Llama a Palu, ¿por qué se está acabando el proceso de divorcio entre Ridwan Kamil y Atalia Praratya?

Bandung, VIVA – Proceso de demanda de divorcio entre miembros de la RPD RI Atalia Praratya y ex gobernador de Java Occidental Ridwan Kamil Se dice que va rápido. Después de ser presentado oficialmente, el caso ha entrado en la etapa final y está previsto que sea decidido el miércoles 7 de enero de 2026 por el Tribunal Religioso de Bandung.

Lea también: Finalmente, se responde la razón por la cual Ridwan Kamil usa a menudo el nombre Aura Kasih para rimar.



La abogada de Atalia Praratya, Debi Agusfriansa, reveló que la lectura del veredicto se llevará a cabo sin la presencia física de las partes en la sala del tribunal. El panel de jueces emitirá la decisión a través de un sistema de juicio electrónico. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Así es, el veredicto está programado para el miércoles (1 de julio). Por lo tanto, no estará físicamente presente en el tribunal. Pero el veredicto se escuchará a través del tribunal electrónico para cada abogado», dijo Debi en Bandung, el sábado 3 de enero de 2026.

Lea también: MÁS POPULAR: La carrera del artista D de Terawang Hard Gumay, lo que dice el asesor legal sobre el juicio de divorcio de Ridwan Kamil-Atalia



Debi explicó que la brevedad del proceso judicial no puede separarse de la actitud de ambas partes que acordaron no prolongar el caso. Una vez declarada finalizada la etapa de mediación, el orden del día del juicio se encamina inmediatamente a la lectura del veredicto.

«Por lo general, la estimación es de un mes si la mediación se prolonga. Sin embargo, los resultados de la mediación se publicaron el viernes 17 de diciembre de 2025 y ambas partes estuvieron de acuerdo. Por lo tanto, se programó inmediatamente para hoy», dijo.

Lea también: El divorcio de Ridwan Kamil-Atalia se decidió el 7 de enero



Además del factor acuerdo procesal, Debi enfatizó que su cliente tampoco experimentó un cambio de actitud ante el veredicto, por lo que no hubo dinámicas adicionales que frenaron el avance del caso.

“No hay ningún cambio, nuestro cliente sigue con la decisión de separarse”, afirmó.

Luego, Debi ayudó a corregir la especulación pública que vinculaba la demanda de divorcio con la presencia de una tercera persona. Según él, esta cuestión no formaba parte del caso principal, por lo que no provocó un largo debate en el juicio.

«Los nombres que circulan como AK, LM o SM nunca fueron incluidos en el contenido de la demanda. Estamos sorprendidos por las diversas especulaciones que han surgido. De hecho, nuestro cliente y el acusado están separados desde hace seis meses», afirmó.