Italia, Viva – Sassuolo finalmente ganó su primera victoria en Serie A Temporada 2025/26. Jugando en el estadio Mapei, el anfitrión se dobló con éxito Lazio con una puntuación delgada de 1-0, domingo 14 de septiembre de 2025

En esta pelea, Capitán Equipo nacional indonesio, Jay idzesapareciendo sólido en el corazón de la defensa de Sassuolo. Su apariencia jugó un papel importante en el mantenimiento de la hoja limpia al tiempo que asegura tres puntos valiosos.

Aquí hay 7 hechos interesantes del duelo Sassuolo vs Lazio:

1. La primera victoria de Sassuolo en la Serie A

Los resultados de 1-0 sobre Lazio se convirtieron en la primera victoria de Sassuolo después de que la promoción regresó a la Serie A. Anteriormente, no pudieron ganar puntos completos en algunos partidos a principios de la temporada.

2. Duelo apretado en la primera ronda

El partido fue difícil sin un gol hasta el medio tiempo. Lazio se basó en Valentin Castellanos como la cabeza de lanza, pero no pudo penetrar en la reunión de la defensa de Sassuolo en los primeros 20 minutos.

3. Controbresidad de la tarjeta roja que Var canceló

En el minuto 25, Aster Vrankx estuvo brevemente en una tarjeta roja debido a tacleadas duras. Pero después de revisar VAR, el árbitro Paride Tremolada cambió su decisión de convertirse en una tarjeta amarilla.

4. Jay Idzes se convierte en un muro de defensa

Idzes parecía disciplinados durante todo el juego. Varias veces rompió la amenaza de Lazio, incluidos barridos importantes en el minuto 35 para frustrar las cruzas peligrosas.

5. Muric es un salvador

El portero de Sassuolo, Arijanet Muric, hizo un rescate crucial en el minuto 61. Tuvo éxito en un encabezado de rango cerrado de los jugadores de Lazio, mantuvo el marcador en un empate antes de que se creara el gol ganador.

6. El gol decisivo de la pelota muerta

El único gol de Sassuolo nació en el minuto 70 de una situación de fútbol de la esquina. El tirón de la guerra de Muharemovic en los pies de Alieu Fadera y la pelota se alojó en el gol de Lazio.

7. Estadísticas impresionantes Jay Idzes

Según los datos de FotMob, los IDZE registraron el 90% de la precisión del operando (44 de 47), tres recuperación de bola y dos sobrevivientes. Esta figura confirma su papel como uno de los pilares importantes en la línea de fondo de Sassuolo.

Esta victoria es una capital valiosa para que Sassuolo compita en la Serie A esta temporada. Para Jay Idzes, el sólido desempeño en el partido contra Lazio fortalece aún más su estatus como capitán del equipo nacional indonesio que ahora está comenzando a focalizar en la arena europea.