Madrid, vivo – Real Madrid abriendo un paso en Laliga 2025/26 con una estrecha victoria por 1-0 sobre SaludWib del miércoles por la mañana, 20 de agosto de 2025. El partido que tuvo lugar en el Santiago Bernabéu estaba en el centro de atención debido a un mero gol de títeres Kylian Mbappe A través del punto de penalti y un drama de la tarjeta roja al final del partido.

Aquí hay 7 hechos interesantes del partido:

1. El primer gol de Mbappé en Laliga esta temporada

Kylian Mbappé inmediatamente mostró su papel como una máquina de portería real de Madrid. La ex estrella del PSG anotó el gol ganador de Los Blancos a través del punto blanco en el minuto 51.

2. El primer gol de penalización esta temporada

Curiosamente, la penalización de Mbappé se convirtió en el primer gol del Real Madrid, así como el primer gol de penalización creado en la nueva temporada de Laliga 2025/26.

3. Osasuna jugó con 10 jugadores

Osasuna tuvo que terminar el partido con 10 jugadores después de que el ala de Abel Bretones recibió una tarjeta roja directamente en los 90+4 minutos para el codo de Gonzalo García.

Esta victoria también marcó el debut del Real Madrid en el Santiago Bernabéu para la temporada 2025/26, con la atmósfera del estadio lleno de seguidores que apoyaron a los seguidores que regresaron para ver la aparición de Mbappé en casa a su club.

5. Debut Laaliga Gonzalo García

Gonzalo García, uno de los jóvenes talentos de Madrid, hizo su debut en Laliga. Aunque aún no se anotó, su contribución fue bastante importante para obligar a los oponentes a cometer violaciones que terminaron en una tarjeta roja.

6. Limpiar la hoja de pertama Los Blancos

Además de la victoria, Madrid también logró mantener la meta estéril. La línea de fondo comandada por el mayor Militão parecía sólida, por lo que Osasuna tuvo dificultades para crear oportunidades peligrosas.

7. Dulce viaje temprano de Madrid

Con esta delgada victoria, el Real Madrid inmediatamente aseguró los primeros tres puntos en Laliga esta temporada. Estos resultados dan capital positivo para el equipo de Xabi Alonso para competir en la parte superior de la temporada.