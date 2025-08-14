7 Datos interesantes PSG Campeón de la Super Copa Europea 2025

Udine, vivo – PSG Éxito para convertirse en campeón Supercopa de Europa 2025. Parisian Menaklukkan Tottenham Hotspur 4-2 (2-2) a través de sanciones en el Stadio Friuli, Udine, jueves por la mañana Wib, 14 de agosto de 2025.

Aquí hay 7 hechos interesantes después de que el PSG ganó la Super Copa Europea 2025 después de derrotar a Tottenham Hotspur a través de los penaltis:

1. Regreso dramático en el último minuto

Tottenham había ganado 2-0 hasta entrar en el minuto 85 a través de un gol Micky Van de Ven (39 minutos) y el cabezazo de Cristian Romero al comienzo de la segunda mitad. Sin embargo, el PSG aumentó a través de goles de Lee Kang-in (minuto 85) y el ecualizador de Gonçalo Ramos en tiempo de lesión (94 minutos)

2. PSG se convirtió en el primer club francés en ganar

Esta victoria convirtió a PSG en el primer club francés en ganar el título de la Supercopa de la UEFA.



PSG Campeón de la Super Copa Europea 2025

3. La era de «agudos» continúa en 2025

Con este título, PSG agregó una colección de su quinto trofeo en 2025. Anteriormente habían ganado la Liga de Campeones, Ligue 1, Coupe y Trophée des Champions.

4. Ousmane Dembele Entonces hombre del partido

Incluso sin marcar goles, Dembélé se desempeñó brillantemente y fue nombrado el jugador del partido, gracias a importantes contribuciones como la asistencia para el objetivo de igualación

5. El objetivo decisivo de Nuno Mendes

En un tiroteo de penalti, Tottenham no pudo aprovechar las oportunidades, porque Micky Van de Ven y Mathys Tel no pudo ejecutar. Nuno Mendes, que se convirtió en el último verdugo, logró romper el objetivo y confirmar el título de PSG

6. El importante papel de Lucas Chevalier

El portero debutante del PSG, Lucas Chevalier, mostró una grandeza mental, a pesar de haber cometido un error, especialmente cuando el segundo gol de Tottenham, parecía heroico en penaltis. El entrenador Luis Enrique también lo mantiene en lugar de Donnarumma y finalmente gana

7. Símbolo de muerte y campeón mental

Mientras que Tottenham parecía impresionante durante 75-80 minutos, el entrenador Thomas Frank destacó cómo «decorativo» su equipo antes finalmente colapsaba. Comparó esta derrota con «operación exitosa, pero el paciente murió», mostrando cuán cerca estuvieron con un trofeo hasta que finalmente tuvieron que rendirse

Sí, esto no es solo una victoria, sino un capítulo dramático que complementa los espectaculares logros de PSG en 2025. Esta victoria es un símbolo de su carácter y dureza en el escenario europeo.