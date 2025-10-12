7 datos interesantes detrás del fracaso de la selección nacional de Indonesia para clasificarse para el Mundial de 2026

Yeda, VIVA – Selección Nacional de Indonesia tuvo que posponer su sueño de aparecer en la Copa del Mundo después de sufrir una estrecha derrota por 0-1 ante Equipo nacional iraquí en el Grupo B de la cuarta ronda de clasificación Copa del Mundo 2026 Zona Asia.

El partido que tuvo lugar en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah el domingo (10/12/2025) temprano en la mañana WIB iba a determinar el destino de Indonesia y, desafortunadamente, el resultado no favoreció al equipo de Garuda.

Aquí hay 7 datos interesantes del fracaso de Indonesia esta vez:

1. Habrá que esperar más para volver al Mundial

La derrota contra Irak aseguró que Indonesia no pudiera avanzar a la siguiente ronda. Esto significa que Garuda todavía tendrá que esperar un poco más para volver a sentir el ambiente del Mundial, después de que su única aparición se produjera en 1938 en Francia, cuando todavía se llamaban las Indias Orientales Holandesas.

2. El único gol de Zidane Iqbal fue decisivo

Zidane Iqbal irrumpe en la portería de la selección de Indonesia

Las esperanzas de Indonesia se desvanecieron después de que Zidane Iqbal, un joven centrocampista iraquí, anotara el gol de la victoria en el minuto 75. El gol llegó tras un tiro horizontal que el portero Maarten Paes no pudo anticipar.

3. Había dominado en la primera mitad

A pesar de perder, Indonesia pareció bastante valiente en la primera mitad. Las oportunidades vinieron de Thom Haye, Mauro Zijlstra y Eliano Reijnders, pero ninguna logró cambiar la posición. El tiro libre de Dean James justo antes del descanso también pasó por muy poco de la portería iraquí.

4. Irak vuelve a abrir el camino hacia el Mundial

Para Irak, la victoria sobre Indonesia abrió una gran oportunidad de regresar a la Copa del Mundo después de haberlo hecho por última vez en 1986 en México. Con tres puntos en un partido, Irak ocupa ahora el segundo lugar en la clasificación del Grupo B y tiene grandes posibilidades de avanzar a la quinta ronda o incluso clasificarse directamente si gana el grupo.

5. Escenario de Clasificación al Mundial de la Zona Asiática

Según el formato de clasificación, sólo los ganadores de grupo en la cuarta ronda de la zona asiática tienen derecho a clasificarse directamente para el Mundial de 2026. Mientras tanto, los segundos del grupo pasarán por la quinta ronda para competir por boletos adicionales. Desafortunadamente, con dos derrotas consecutivas (Arabia Saudita 2-3 e Irak 0-1), las posibilidades de Indonesia estaban cerradas.