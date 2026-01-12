7 datos interesantes después de que Brighton expulsara al Manchester United de la Copa FA, el número 3 te sorprende

Mánchester, VIVA – manchester unido tuvo que terminar su viaje en Copa CUATRO temprano después de perder 1-2 ante Brighton y Hove Albion en la tercera ronda. El partido tuvo lugar en el estadio Old Trafford de Manchester, el domingo hora local, y presentó una serie de notas interesantes del transcurso del partido.

Lea también: Hechos horribles sobre el Manchester City después de la masacre despiadada del Exeter City



Aquí hay siete datos interesantes tras la derrota del Manchester United ante Brighton:

1. Manchester United eliminado en Old Trafford

Jugando frente a su propia afición, MU no pudo mantener sus esperanzas en la Copa FA. Brighton pareció más efectivo y consiguió una victoria por 2-1, mientras avanzaba a la cuarta ronda, prevista para febrero.

Lea también: El agudo anhelo de los fans de MU por Sheikh Jassim: la promesa de mil millones de libras esterlinas y la herida que INEOS no pudo curar



2. Brighton se adelantó primero gracias a Brajan Gruda

Aunque MU controló el inicio del partido, Brighton abrió el marcador en el minuto 12. Brajan Gruda aprovechó con éxito el rebote para romper la portería de MU y poner a los visitantes por delante 1-0.

3. Danny Welbeck Regresando a «Haunt» su antiguo club

Danny Welbeck duplicó la ventaja del Brighton en el minuto 64 tras recibir un pase de Gruda. Según los registros de Opta, el gol fue el octavo gol de Welbeck contra el Manchester United en todas las competiciones, lo máximo que ha marcado contra un oponente, igual a su récord contra el West Ham.

Lea también: ¡Fiesta de gol sin piedad! Manchester City humilla al Exeter City 10-1, los debutantes brillan de inmediato



4. El gol de Benjamin Sesko no fue suficiente para salvar a MU

El Manchester United sólo pudo reducir distancias en el minuto 85 gracias al gol de Benjamin Sesko. Sin embargo, el gol llegó demasiado tarde y no fue suficiente para evitar la derrota de los Red Devils.

5. Shea Lacey es la adolescente de MU que recibió una tarjeta roja.

El desastre de MU empeoró cuando la suplente Shea Lacey recibió una segunda tarjeta amarilla antes de que terminara el partido. Según datos de Opta, Lacey (18 años y 272 días) se convirtió en la primera adolescente de MU en recibir una tarjeta roja en todas las competiciones desde Luke Shaw en febrero de 2015.

6. El pobre historial de MU en copas nacionales

Esta derrota generó una nota negativa para el Manchester United. Opta señaló que, por primera vez desde la temporada 1981-82, MU fue eliminado en el partido inaugural de la Copa FA y la Copa de la Liga en la misma temporada.

7. Kobbie Mainoo Sharp al inicio del partido

A pesar de perder, Kobbie Mainoo registró estadísticas individuales impresionantes. El joven centrocampista del MU creó tres oportunidades en juego abierto en los primeros 30 minutos. Según Opta, esta es la mayor cantidad de un jugador de MU en la primera media hora de un partido, igualando su propio récord contra los Wolves en el Boxing Day de 2024.