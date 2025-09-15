7 Datos interesantes después de Man City, Man United Evening 3-0

Manchester, Viva – Manchester Derby en el estadio Etihad, domingo 14 de septiembre de 2025, mostró nuevamente el dominio Manchester City En los rivales de totas, Manchester United. Los ciudadanos ganaron 3-0 a través de los objetivos de Phil Foden (18 ‘) y Brace Erling Haaland (53 ‘, 68’).

Además de los vergonzosos resultados para los Red Devils, hay una serie de hechos interesantes de esta pelea.

1. Haaland anotó el gol número 50 en Etihad

Erling Haaland Talled Milestone Especial: el gol número 50 en casa en solo 50 partidos de la Premier League. En la historia de la competencia, solo Alan Shearer lo ha logrado más rápido (47 partidos).

2. Guardiola 10 veces ganó el derby de la liga

Esta victoria marca la décima victoria Pep Guardiola en el Derby Manchester de la Premier League. Ahora está en línea con la leyenda de Matt Busby (15) y Sir Alex Ferguson (20) en la lista de entrenadores con una colección de dos dígitos de la victoria de la Liga Derby.

3. El peor comienzo de MU desde 1992/93

Con solo 4 puntos de 4 partidos (1 ganado, 1 empate, 2 perdiendo), Mu registró su peor comienzo en la liga desde la temporada 1992/93, cuando Sir Alex Ferguson todavía estaba en el poder.

4. La amenaza de degradación es mayor que terminar el top 5

Según la proyección de supercomputador de OPTA, las oportunidades de MU ahora están relegadas para alcanzar el 11%. Esta cifra es más alta que la posibilidad de que terminen en la posición 1-5 (7.3%).

5. Foden es el flagelo de los demonios rojos

Phil Foden nuevamente se demostró como especialista en Derby. Su gol de apertura en el minuto 18 se convirtió en el tercer gol de Foden en las últimas dos temporadas contra Mu.

6. Ciudad continúa una tendencia positiva en casa

Esta victoria extendió el récord invicto de la ciudad en Etihad en el partido de la Premier League, lo que hace que Etihad sea más embrujado para los visitantes.

7. United cada vez más retrasado de los rivales de la ciudad

Con esta derrota, United ahora solo recolecta 4 puntos de 4 partidos y están dispersos en la parte inferior de la clasificación. Mientras tanto, City continúa compitiendo en la pista del campeonato con una consistencia impresionante.

La edición de septiembre de 2025 de Manchester Derby es una prueba de la desigualdad de la fuerza de los dos clubes. Ciudad cada vez más firme con Haaland y Guardiola, mientras que United en realidad se ahogó al comienzo de la temporada más triste en las últimas tres décadas.