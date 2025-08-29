7 BRIMOB Passenger Rantis Death fue trasladado al propamno policial, la razón resultó …

Yakarta, Viva – Siete miembros Brote Polda Metro Jaya que viajan en el coche Rantis El taxista de la motocicleta en línea llamado Affan Kurniawan hasta la muerte fue trasladado de la policía regional de Mako Brimob Metro Jaya, Kwitang, Central Yakarta, a la sede de la sede de la Policía Nacional Divpropam para el examen.

«Los resultados de la confirmación de Kadiv Propam Que las siete personas (miembros de Brimob) han sido divididas por la sede de la Policía Nacional en el contexto del examen «, dijo el jefe de la Oficina de Relaciones Públicas de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, General de Brigada, Trunoyudo Wisnu Andiko, viernes 29 de agosto de 2025.

Karopenmas Polri División de Relaciones Públicas General General Trunoyudo Wisnu Andiko

El ex jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta aseguró que el examen fuera profesional y transparente. Dijo que el examen involucró a partes externas para asegurarse de que todo saliera objetivamente.

«Sí, será transparente y objetivo, involucrando partes externas y todavía enderezamos a todas las partes relacionadas con este problema que procesaremos, no hay nada que cubrimos», dijo.

A tener en cuenta el controlador ojol Llamado Affan Kurniawan, murió después de ser golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos.

Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados. Todavía se están examinando intensamente porque están en el mortal rantis. La séptima identidad es Kompol C, Aibda M, Bripka R, Brigadier D, Bribda M, Baraka Y y Baraka D.