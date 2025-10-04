7 Big Bank Pagari Clientes de Fraud Action a partir de octubre de 1525

Yakarta, Viva – Siete banco grande aplicará una nueva protección para todas las transacciones digitales a partir del 15 de octubre de 2025 para proteger mejor a todos sus clientes de fraude.

A cliente De estos siete grandes bancos, deben anticipar la mayoría de sus transacciones, están detenidos durante 24 horas o son rechazados de inmediato.

Esto fue revelado por la Asociación de Bancos de Singapur (ABS) y los siete grandes bancos en cuestión estaban DBS, OCBCUOB, Citibank, HSBC, Maybanky Standard Chartered (Stanchart).

Para obtener información, Singapur sufrió una pérdida de S $ 456.4 millones (casi RP6 billones) debido al fraude en la primera mitad de este año, con casi 20 mil casos reportados, aunque la cantidad de pérdida fue menor que el mismo período del año pasado (anual/año).

Las cuentas y ahorros corrientes, incluida una cuenta conjunta, con un saldo mínimo de S $ 50 mil (RP642 millones), estarán protegidos por esta nueva seguridad, que se aplica cuando el banco detecta que los fondos en la cuenta se vacían rápidamente debido al fraude potencial.

Esta política de protección se aplicará a todas las transacciones de banca digital a través de aplicaciones bancarias y banca por Internet. Las transacciones bancarias no digitales, incluidos los retiros de efectivo en las sucursales bancarios y de cajeros automáticos, no se verán afectadas.

Si la transacción, junto con el retiro durante las últimas 24 horas, da como resultado más del 50 por ciento del saldo de la cuenta transferido, se aplicará protección.

Las transacciones que violan el umbral de más del 50 por ciento, junto con todas las transacciones posteriores fuera de la cuenta, serán suspendidas por 24 horas o rechazadas.

Los clientes pueden experimentar demoras en el pago y transferencia digitales, incluso para transacciones legales, y se les recomienda planificar transacciones bancarias anticipadas que sean sensibles al tiempo para evitar la aparición de costos y facturas debido a la demora.

«Además de tal situación, donde una cuenta se vacía rápidamente debido al fraude potencial, el banco tiene otros parámetros de detección de fraude y puede mantener o rechazar transacciones basadas en otros factores de riesgo», dijo el Director de ABS Ong-Ang Ai Boon, como se cita desde el sitio. Times del EstrechoSábado 4 de octubre de 2025.

También dijo que el banco había invertido e implementado constantemente varios pasos antifraudulentos, como supervisión de fraude, pausa cognitiva y una característica de bloqueo de dinero que permitió a alguien «bloquear» parte del dinero en su cuenta bancaria.