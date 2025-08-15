7 artistas indonesios murieron de cáncer, el último MPOK ALPA

VIVA – El mundo del entretenimiento del país vuelve a afligirse con la partida de uno de sus mejores comediantes, MPOK ALPA. El artista, conocido por su típico acento y ternura de Betawa, murió después de luchar contra la enfermedad cáncer mama.

Además de MPOK ALPA, anteriormente también había una serie de artistas que tenían cáncer para quitarse la vida. Aquí hay 10 artistas indonesios que murieron de cáncer, incluido el último MPOK ALPA. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

1. MPOK ALPA



MPOK ALPA. Foto : Instagram @nina_mpokalpa.

Komika, que tiene el nombre real Nina Carolina, es ampliamente conocido gracias a su contenido divertido en las redes sociales. Antes de morir el viernes 15 de agosto de 2025, MPOK Alpa había luchado contra el cáncer de seno que había sufrido desde que tenía 4 meses de embarazo. MPOK ALPA también decidió mantenerlo en secreto del público hasta ahora. Solo lo saben familiares, familiares y amigos más cercanos.

Ria Irawan es una de las legendarias actrices indonesias. Durante años, luchó contra el cáncer de linfa que luego se propagó a su cerebro. A pesar de tener que pasar por una serie de tratamientos, Ria Irawan permaneció emocionada e inspiró a muchas personas con su actitud optimista. Murió a principios de 2020, dejando un patrimonio inolvidable de actuación.

La partida de Olga Syahputra en 2015 sorprendió a todas las personas indonesias. Este amado comediante murió después de luchar contra el cáncer de linfa. Olga es conocida como una persona generosa y siempre es alegre, incluso cuando está luchando contra su enfermedad.



Julia Pérez. Foto : instagram.com/juliaperrezz

Julia Pérez, o que se llama familiarmente Jupe, es una artista fuerte y entusiasta. Luchó contra la etapa avanzada del cáncer cervical durante varios años. Jupe también hizo campaña activamente por la importancia de las pruebas de salud de rutina para la detección del cáncer de cuello uterino. Murió en 2017 después de someterse a un tratamiento intensivo.

5. Clerence Chyntia Audry

La joven actriz Clecence Chyntia Audry es conocida a través de sus papeles elegantes en FTV y telenovelas. En 2022, murió después de luchar contra un cáncer de vaso sanguíneo muy raro. Su lucha durante seis meses en contra de esta enfermedad había compartido en las redes sociales. Su partida que fue tan rápida a la edad de 28 años dejó una tristeza profunda.

6. Que yana



Yana Zein sufrió cáncer de seno

Yana Zein, una actriz que es famosa por su papel antagónico, está luchando contra el cáncer de seno en la etapa cuatro. Su lucha atrajo la simpatía pública, especialmente cuando experimentó dificultades financieras para los gastos médicos. Yana Zein murió en 2017, dejando a dos hijos.

7. Chrisye



El difunto Chrisye durante su vida.

Chrisye es uno de los legendarios cantantes indonesios con su voz distintiva. Luchó contra el cáncer de pulmón y murió en 2007. Sus obras fueron atemporales por el tiempo y continuaron inspirando a muchos músicos.

La partida de estos grandes artistas es un recordatorio para que todos somos más graves para mantener la salud. El cáncer puede atacar a cualquiera, pero la detección temprana puede aumentar significativamente las posibilidades de cura. Deje que la lucha de sus vidas contra la enfermedad sea una inspiración para todos nosotros.