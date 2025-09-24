7 años gritados sobre fertilizantes en el DPR, no hubo resultados

Yakarta, Viva – Presidente del National Awakening Party (PKB), Muhaimin Iskandar alias CAK IMIN resaltar el problema fertilizante que a menudo se encuentra agricultor Indonesia.

Cak Imin admitió que a menudo expresaba el problema del fertilizante en el pasado en el parlamento indonesio. Sin embargo, no hay resultados concretos que los agricultores visiten.

Esto fue transmitido por CAK IMIN en la conmemoración del Día Nacional de los Agricultores de 2025 y la 11a Puerta de Agricultores de Harlah en la oficina de PKB DPP, Central Yakarta, miércoles 24 de septiembre de 2025.

«Grité, gritando, su nombre también era la tarea del DPR. Si no gritaba, gritaba así. Bueno, porque me pagaron por gritar, 7 años grité sobre el fertilizante. 7 años no hubo resultado cuando estaba en el DPR», dijo Cak Imin.

Afirmó haber invitado repetidamente a las empresas estomblicas, ministros, a productores de fertilizantes, pero el problema permaneció sin resolver.

«Recoggo bumn, recolecté el bumn del ministro a los productores de fertilizantes de las empresas estupendo. Invitamos al Ministro de Agricultura también, no hay resultado. Los agricultores siguen siendo difíciles de obtener fertilizante», dijo.

Sin embargo, Cak Imin afirmó estar agradecido porque durante el reinado del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Los problemas que enfrentan los agricultores comenzaron a encontrarse con puntos brillantes. Uno de ellos está relacionado con los problemas de fertilizantes.

«Este fertilizante ha estado frente a nuestros ojos durante 10 años y no hemos hecho nada. Desde Pak Prabowo, Alhamdulillah, ahora Pak Prabowo siempre ha declarado que no debería haber más agricultores quejándose, porque no hay fertilizante ante sus ojos. Es el presidente quien maneja el problema», dijo Cak Imin.

Cak Imin también apreció los pasos del presidente Prabowo que intervino directamente. Él cree que este problema se manejará directamente hasta que esté terminado.

Sin embargo, recordó que la implementación de la política dependía mucho de los asistentes presidenciales.

«Solo los hombres pueden o no. Tienes que ser mucho Solawat para ser un pak prabowo subordinado. Porque si no se disparan en cualquier momento, puede ser así», dijo.