7.5 millones de espectadores en la semana de estreno

«Peligro«Mantuvo su estado como la serie de sindicación más vista en televisión en su primer semana, debutando con 7.5 millones de espectadores.

Ese es un aumento del 4% con respecto a la audiencia de su principal semana del año anterior, según los datos de Live + el mismo día de Nielsen. El show de trivia alojado en Ken Jennings fue uno de los siete producidos por CBS Media Ventures Para hacer las 10 series sindicadas más vistas durante la semana del 8 al 14 de septiembre. Los otros seis fueron «Wheel of Fortune» en el número 2, «Inside Edition» en el número 4, «Entertainment Tonight» en el número 5, «Hot Bench» en el número 6, «The Drew Barrymore Show» en el número 8 y «Flip Side» en el número 9.

De esos siete, cinco lograron un crecimiento de la semana de estreno año tras año. Junto con el aumento del 4% para «Jeopardy», «The Drew Barrymore Show» aumentó un 8% a 1.3 millones de espectadores, convirtiéndose en el programa de entrevistas sindicado No. 2 después de «Live With Kelly y Mark». «Hot Bench», el mejor programa de la corte sindicado, logró su mejor semana de estreno en cuatro años, mejorando el año pasado en un 15% para llegar a 2.1 millones de espectadores. «Inside Edition» dirigió la serie de noticias sindicadas, creciendo en un 1% para llegar a 3 millones de espectadores, y «Flew Side» aumentó un 17% desde su primera temporada para llegar a 1 millón de espectadores.

Cabe señalar que las preferencias fueron significativas durante la Semana de la Premiere, con series sindicadas superadas para dejar espacio para Monday Night Football y el 24 aniversario del 11 de septiembre, que son estándar en esta época del año, además de la cobertura tanto de la Asesinación de Charlie Kirk. Sin esos factores, la audiencia de la serie sindicada habría sido mayor.