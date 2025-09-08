7.477 SPPG ya está funcionando, no está construido usando el APBN

Yakarta, Viva – Cabeza Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan hindayana dijo 7.477 unidades de servicios de cumplimiento nutricional (Sppg) se ha construido para el programa Comer nutritivo gratis (MBG).

Miles de SPPG dijeron que Dadan estaba completamente construido por socios y no usaba Apbn.

Dijo esto después de asistir a una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes IX en el Complejo del Parlamento Senayan, Central Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

«Informo el progreso relacionado con la implementación de MBG, que hoy hay 7.477 SPPG y todo SPPG operativo es un edificio construido por Mitra, ninguna de las APBN», dijo Dadan a los periodistas.

Dadan explicó que su grupo había establecido un año presupuestario para el año presupuestario 2026 (TA) de RP268 billones, para MBG para niños escolares y grupos vulnerables.

Dadan explicó que había un presupuesto adicional de Rp50.13 billones que se dirigirían a varios sectores importantes.

«Este presupuesto adicional se prioriza para aumentar el alcance de MBG, digitalización, promoción de la educación y el empoderamiento de la comunidad, la supervisión y fortalecer la gobernanza», dijo.

Además, la distribución del presupuesto BGN 2026 muestra el compromiso de fortalecer el sector de la educación y la salud.

El 87.47 por ciento del presupuesto total se asigna para niños en edad escolar, mientras que el 9.67 por ciento está destinado a mujeres embarazadas, madres lactantes y niños pequeños.

Dadan enfatizó, el éxito del programa no solo depende de la disponibilidad del presupuesto, sino también el apoyo interfilitado.

«La sinergia con la Comisión de la Cámara de Representantes IX es muy crucial para garantizar que la implementación del programa se ejecute de manera efectiva y la sostenibilidad de los fondos se pueda garantizar», dijo.