7.4 millones de espectadores, mejor desde 2021

CBSLa transmisión de los 77 premios Emmy trajo a 7,4 millones de espectadores el domingo por la noche.

Ese promedio marca un aumento del 8% de los 6.9 millones de espectadores alcanzados por la ceremonia del año pasado, que se emitió en ABC en septiembre de 2024, y los más vistos Emmys Desde 2021. CBS tiene dos razones para celebrar: no solo fue el show de anoche un éxito de calificaciones, sino que el pico anterior en 2021 (también 7,4 millones de espectadores) fue la última vez que los Emmys se emitieron en la red, lo que significa NBC, Fox y ABC no pudieron vencerlo durante los años intermedios.

(Los totales de este año provienen de una combinación de la medición de Nielsen de los espectadores lineales promedio en los datos propios de CBS más Paramount con respecto a las secuencias en Paramount+, CBS.com y la aplicación CBS).

Además de los Emmys, el mayor atractivo de la audiencia en el aire el domingo por la noche fue la transmisión de NBC del juego de la NFL entre los Atlanta Falcons y los Minnesota Vikings, aunque un juego de fútbol de septiembre no sería un competidor tan feroz como el juego de playoffs de enero con el que el 75 ° Emmy se emitió en el Holywed de enero de 2024. Bajo para los Emmy, de ahí el dramático aumento del 54% logrado por la ceremonia que siguió ocho meses después.

