6to hombre del año de la NBA predicho para sacudir la rotación de Timberwolves

Después de perder el guardia estrella Nickeil Walker-Alexanderel Minnesota Timberwolves podría recurrir a un agente libre veterano para estabilizar su pista trasera.

El experto salarial de Bleacher Report, Eric Pincus, predice que el ex sexto hombre del año Malcolm Brogdon Podría ser el ideal, aunque arriesgado, apto para Minnesota.

«Malcolm Brogdon es un guardia veterano experimentado que puede defenderse y disparar, pero ha luchado por mantenerse saludable durante gran parte de su carrera». Pincus escribió. «Los magos van con una lista joven, pero también adquirieron CJ McCollum a través del comercio y no tiene necesidad práctica de Brogdon. Varios equipos podrían usar ayuda en Guard, como los Minnesota Timberwolves, Guerreros de Golden State, Reyes de sacramento y New York Knicks. Predicción: Brogdon se une a los Timberwolves, dando apoyo Mike Conley. «

Brogdon atrae el interés de múltiples equipos

Según el informante de la NBA Jake Fischer, los Timberwolves se encuentran entre los ocho equipos que expresan interés en el guardia de 32 años.

«Las fuentes de la liga dicen que los Wizards están abiertos a discusiones de firma y comercio para facilitar la salida de Brogdon, y una serie de equipos han registrado niveles variables de interés en el jugador de 32 años. Esa lista incluye a los Clippers, Suns y Lakers, así como los Guerreros, Timberwolves, Pelicans, Kings and Bucks», «,», «,», «,», «,», «,». Fischer informó en julio.

El historial de lesiones plantea preocupaciones

Brogdon sale de una temporada difícil con el Washington WizardsPerdiendo los últimos 28 juegos debido a un esguince de tobillo izquierdo y jugando en solo 24 juegos en general. El guardia de 6 pies y 5 promedió 12.7 puntos en 28.6% de disparos desde un rango de tres puntos, junto con 4.1 asistencias y 3.8 rebotes en 23.5 minutos por juego.

Las lesiones han limitado constantemente la disponibilidad de Brogdon. No ha jugado más de 70 juegos en una temporada desde su campaña de novato y apareció en solo 63 juegos en las últimas dos temporadas después de ser cambiado por el Boston Celtics hacia Portland Trail Blazers en 2023.

Papel potencial con Timberwolves

Cuando está sano, Brogdon proporciona una presencia constante en ambos extremos del piso, con una envergadura de 6 pies 10.5 que le permite defender múltiples posiciones.

Con Minnesota, podría comenzar Anthony Edwards o servir como copia de seguridad de Conley. Emparejado con el ex sexto hombre del año Naz ReidBrogdon podría reforzar la segunda unidad de los Timberwolves.

Beasley también en radar, probablemente regrese a Detroit

Mientras que Brogdon es el objetivo principal, Minnesota también está explorando el regreso de la caramelo Malik Beasley. Beasley, un ex finalista de Timberwolf y Sexth Man of the Year, promedió 16.3 puntos desde el banco la temporada pasada con el Detroit Pistons y establece un récord de franquicia con 319 triples hechos.

Sin embargo, Pincus predice que Beasley volverá a Detroit, citando consideraciones financieras. Minnesota, Nueva York y Cleveland solo pueden ofrecer el mínimo veterano, que es poco probable que Beasley acepte, dándole a Detroit la ventaja a pesar de su lista llena de gente.

Presencia estabilizadora

La posible adición de Brogdon en Minnesota ofrece a los Timberwolves un veterano probado, aunque propenso a las lesiones, para estabilizar una lista joven y apoyar a Edwards en la pista trasera.

Si bien quedan preguntas sobre su salud, la predicción de Pincus apunta a un escenario en el que Brogdon se une a Minnesota, agregando experiencia y versatilidad defensiva a un equipo con el objetivo de hacer una carrera de playoffs más profunda la próxima temporada.