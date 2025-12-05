6ix9ine sentenciado a tres meses de prisión por violar la libertad condicional

Se ha ordenado al rapero 6ix9ine de nuevo a prisión por violar su libertad supervisada, y un juez lo condenó a tres meses tras las rejas, según ABC Noticias.

Los fiscales pedían entre tres y nueve meses de prisión para el controvertido rapero después de que se declarara culpable de violar su libertad supervisada. Su sentencia marca el último de sus problemas legales en curso derivados de su caso de extorsión en 2018, donde testificó contra Nine Trey Gangsta Bloods a cambio de indulgencia. Después de declararse culpable, se le concedió la libertad anticipada en 2020.

De acuerdo a Cartelera, 6ix9ine violó repetidamente su libertad supervisada de cinco años. En noviembre de 2024, se declaró culpable de consumir drogas y viajar a Las Vegas sin permiso, y fue sentenciado a 45 días de cárcel y otro año de libertad supervisada. En febrero pasado, fue sorprendido con posesión de cocaína y MDMA, y posteriormente agredió a un hombre en un centro comercial de Florida en agosto.

Los abogados de 6ix9ine pedían seis meses de arresto domiciliario, alegando que fue sorprendido con una “cantidad muy pequeña” de drogas y que la agresión no provocó lesiones graves. Lance Lazzaro, el abogado del rapero, dijo que la pena privativa de libertad “terminaría siendo mucho más severa, difícil e incluso peligrosa, en comparación con la de un recluso típico”.

“Debido a la clasificación del Sr. Hernández, siempre cumple su condena en prisión segregado y completamente aislado de otros reclusos”, escribió. “Como resultado, al Sr. Hernández se le da una interacción social extremadamente limitada con otros reclusos y muy poco tiempo afuera para tomar aire fresco y hacer ejercicio”.

Se espera que 6ix9ine se presente en prisión el 6 de enero de 2026.