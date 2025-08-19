69,313 Los maestros de PAI están determinados como participantes de PPG, listos para recibir asignaciones profesionales el próximo año

Yakarta, Viva – Ministerio de Religión (Kemenag) a través de la Dirección Educación religiosa islámica (PAI) La Dirección General de Educación Islámica estableció hasta 69,313 gurú Asignaciones de PAI en las escuelas como participantes del Programa de Educación Profesional de Maestros (PPG) Lote 2 de 2025. Esto se hace en un esfuerzo por apoyar el programa estratégico nacional del gobierno de Prabowo-Gibran.

Este número complementa el lote 1 que ya ha incluido 21,715 maestros de PAI. Por lo tanto, hasta 91,028 maestros de PAI en puestos (Daljab) estarán certificados a través de PPG este año.

Si todos los participantes aprobaron la certificación, entonces todos los maestros de PAI que aprobaron la verificación y se sometieron a PPG por completo en 2025 recibirán la asignación profesional de maestros (TPG) a partir de 2026. Esto marca el fuerte compromiso del gobierno en mejorar el bienestar de los educadores, especialmente los maestros religiosos.



Ilustración de maestros y estudiantes en la escuela. Foto : Entre fotos/Joseph Nugroho

Ministro religioso Nasaruddin Umar dijo que esta política estaba en línea con la dirección del presidente Prabowo para completar la certificación de maestros a través de PPG en su conjunto este año. También enfatizó que los beneficios para los maestros no ASN han aumentado.

«El Ministerio de Religión está comprometido a apoyar el programa de prioridad nacional del presidente Prabowo. Esto no solo es importante, sino también noble, porque el bienestar de los maestros es un pilar para la bendición de la educación. Espero que los maestros sean más y más competentes en la enseñanza», dijo Nasaruddin.

De acuerdo con las disposiciones, los maestros que aprueban PPG en el año en curso recibirán TPG al año siguiente. La cantidad de asignación para los maestros de ASN (PNS y PPPK) es el equivalente de un salario, mientras que los maestros no ASN recibieron RP2,000,000 por mes, aumentó de los RP1,500,000 anteriores.

El Director General de Educación Islámica, Amien Suyitno, enfatizó que a pesar de la política de eficiencia presupuestaria, PPG PAI todavía se completó este año. El esquema de financiamiento proviene de APBN, APBD y Baznas.

«Agradecemos a todos aquellos que apoyan el éxito de este PPG de PAI. Después de que todos los maestros de Pai Daljab estén certificados este año, podemos centrarnos más en aumentar la competencia de otros maestros de PAI en los próximos años», dijo.

Mientras tanto, el director de Pai, M. Munir, dijo que el maestro que pasó como participante en PPG Pai Batch 2 en 2025 podría ver su estatus a través de su respectiva cuenta de reserva de maestros de PAI. El aprendizaje PPG comenzará a principios de septiembre de 2025.

«Apelo a todos los participantes para que realicen inmediatamente el proceso de informarme al LPTK establecido, del 18 al 31 de agosto de 2025», dijo Munir.

Con este paso, el Ministerio de Religión no solo muestra un apoyo concreto para los programas nacionales de prioridad, sino que también enfatiza la presencia del estado en la lucha por el bienestar y la profesionalidad de los maestros religiosos en Indonesia.