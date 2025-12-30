689 miembros de la Policía Nacional despedidos a lo largo de 2025

Jacarta – policia nacional ejecución expresa sanciones ética y disciplina hacia sus miembros que cometan violaciones a lo largo de 2025.

Se proporcionó una explicación de las sanciones éticas. Irwasum Policía Nacional, Comisionado General Wahyu Widada en el evento de Liberación de Fin de Año (RAT) de 2025 en el Cuartel General de la Policía Nacional en el Edificio Rupatama del Cuartel General de la Policía Nacional, en el sur de Yakarta, el martes 30 de diciembre de 2025.

«En 2025, la Policía Nacional dictará 9.817 decisiones en los juicios del Código de Ética Profesional de la Policía», dijo Wahyu.

Wahyu detalló que las miles de decisiones consistieron en 2.707 sanciones éticas en forma de declaraciones de conducta vergonzosa, 1.951 disculpas verbales y escritas, 1.709 sanciones Patsus por 30 días y 1.196 sanciones. degradación.

«689 sanciones El despido es una falta de respeto (PTDH), 637 sanciones por retraso en el rango y retraso en la educación, y 44 sanciones más», dijo.

Aparte de eso, dijo Wahyu, la Policía Nacional también ha dictado 5.061 sentencias de juicios disciplinarios durante 2025.

«Varias sanciones relacionadas con el entrenamiento incluyen: 1.711 sanciones por colocación en un lugar especial (Patsus), 1.289 sanciones por advertencias escritas», dijo Wahyu.

«804 sanciones por retrasar la educación, 510 sanciones por retrasar el rango, 364 sanciones por degradación y otras 393 sanciones», continuó.

Por otro lado, Wahyu reveló que este año ha habido un aumento en la visibilidad de las violaciones de los miembros.

Esto muestra que el acceso a la denuncia pública es cada vez más abierto, el valor del público para denunciar está aumentando y el sistema de seguimiento interno de la policía se está volviendo más transparente.

Para que los mecanismos de control y rendición de cuentas de la organización funcionen de manera más efectiva y respondan a las dinámicas del terreno.

«Donde las violaciones que ocurren se abordan con firmeza, no se encubren, se procesan abiertamente y se utilizan como instrumento de aprendizaje institucional para fortalecer la integridad y el profesionalismo de los miembros», dijo.

Wahyu aseguró además que la Policía Nacional, especialmente ITwasum y Divpropam de la Policía Nacional, no sólo supervisaría a los miembros sino que tomaría medidas firmes si ocurrieran violaciones.

«Entonces, si has sido monitoreado, aún así cometes una violación, todo lo que tienes que hacer es morder. Porque si no muerdes, es inútil. Por lo tanto, la firmeza del liderazgo, en este caso la orden directa del Jefe de Policía, de tomar siempre medidas firmes y no dudar ante cualquier miembro que cometa una violación, continuaremos dando seguimiento», concluyó Wahyu.