68 RIKUH JAKARTA Prisioneros no Makar o terrorista!

JacartaVIVA – Ministro coordinador de derecho, derechos humanos, inmigración y correcciones, Yusril Ihza Mahendrahabló sobre el destino del Hogar Caso antidisturbios de Yakarta. Yusril confirmó que ninguna de las personas detenidas fue acusada bajo artículos Makar o terrorismo.

«Quiero asegurarme de que de las 68 personas que fueron arrestadas, ninguna de ellas fue examinada por la sospecha de cometer actos criminales de traición y terrorismo», dijo, el martes 9 de septiembre de 2025.

El Ministro de Coordinación de la Corporación Legal, de Derechos Humanos, Inmigración y Correccional (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, jueves 20 de febrero de 2025.

Según él, todos los prisioneros solo fueron procesados ​​por el Código Penal y la Ley de ITE. El tema de los esfuerzos de traición para derrocar al gobierno fue empujado sobre Raw.

«Así que no hay absolutamente ningún sospechoso que cometiera terrorismo o crímenes de traición para derrocar al gobierno legal, ese es el significado de traición, no existe.

Yusril reveló que las alrededor de 1.400 personas que habían sido aseguradas por la Policía Metropolitana de Yakarta, solo había 68 personas que todavía estaban en el centro de detención. Se dividen en diferentes categorías, que van desde la destrucción, el saqueo, hasta lanzar bombas molotov durante la acción.

«Podemos asegurarnos de que todos estén detenidos en una sala de detención adecuada, hay baños, hay baños, su ropa también cambió. Y luego pueden dormir a pesar de que están en la alfombra y se les dan comida tres veces al día, bebiendo y otros para que los derechos de la prisión se cumplan de acuerdo con las provisiones de la ley de procedimiento penal», dijo.

Curiosamente, Yusril también confirmó la condición de los prisioneros. Afirmó que todos sus derechos básicos permanecieron cumplidos.

«Luego también dialo un diálogo con casi todos los colegas en la celda, preguntando si fueron tratados bien, todos respondieron bien tratados. No hubo violencia llevada a cabo por las autoridades, dijeron que no había no», dijo nuevamente.