677 personas escapan de un centro de fraude en línea en Myanmar y cruzan a Tailandia

Bangkok, LARGA VIDA – Más de 600 personas fueron desplazadas de uno de los centros fraude el más famoso en línea en Birmania y cruzar a Tailandiatras un ataque militar de Myanmar contra el complejo, dijo un funcionario provincial tailandés AFP, Jueves 23 de octubre de 2025.

En todas partes han florecido enormes complejos donde los estafadores en línea se dirigen a personas en relaciones románticas y estafas comerciales. borde Myanmar, donde la supervisión gubernamental fue laxa durante la guerra civil, desencadenada por un golpe de estado en 2021.

Una represión ampliamente publicitada que comenzó en febrero provocó que unos 7.000 trabajadores fueran enviados a casa y Tailandia impusiera un bloqueo transfronterizo de Internet.

Sin embargo, investigue AFP Este mes reveló que la construcción continúa a buen ritmo, mientras que se han instalado en masa receptores del servicio de Internet Starlink, aparentemente conectando el centro a la red satelital de Elon Musk.

Cientos de personas cruzaron a Tailandia después del ataque al centro de estafas de Myanmar

Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, vicegobernador de la provincia de Tak en la frontera con Myanmar, dijo que «677 personas huyeron del centro de fraude» KK Park en Myanmar cruzando el río Moei hacia Tailandia el jueves por la mañana.

«La policía de inmigración y el grupo de trabajo militar han trabajado juntos para proporcionar asistencia basada en procedimientos humanitarios… y se someterán a controles», dijo Sawanit. AFP el jueves.

Agregó que este proceso permitirá a las autoridades determinar si una persona es víctima de trata de personas y, en caso contrario, podrá ser procesada por delitos de cruce ilegal de fronteras.

Si bien es evidente que algunos trabajadores fraudulentos son traficados hacia complejos a menudo fuertemente vigilados, los expertos dicen que otros se van voluntariamente con la esperanza de ganar más en la multimillonaria industria ilícita de lo que podrían ganar en sus países de origen.

La Oficina del Gobierno Provincial de Tak, que supervisa la región, dijo en un comunicado que el grupo que entró desde Myanmar estaba formado por «nacionales extranjeros» -tanto hombres como mujeres- y las autoridades esperaban que más personas cruzaran a Tailandia.

