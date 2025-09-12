674 mil hectáreas de tierra ganadas por países de 245 compañías traviesas, Rp150 billones de activos estatales ahorrados

Yakarta, Viva – El Grupo de Tarea para el Control del Área Forestal (Fuerza de Tarea PKH) nuevamente ha obtenido un gran logro. 674 mil hectáreas tierra Reclamado con éxito de 245 empresas repartidas en 15 provincias.

La entrega de los resultados del control de la tierra se realizó en el edificio principal. Oficina del Fiscal GeneralYakarta, viernes 12 de septiembre de 2025. Presidente del grupo de trabajo de PKH que también es un joven fiscal general de delitos especiales, Febrie Adriansyahasegurando la tierra total que ha sido devuelta a nación Ahora alcanza más de 3.3 millones de hectáreas.

«Un total de alrededor de 3,3 millones de hectáreas, lo hemos presentado a Pt Agrinas Palma Nusantara, que cubre un área de 833,413.46 hectáreas», dijo Febrie.

Fiscal General de Delitos Especiales (Jampidsus), hace Febrie Adriansyah

No solo eso, un área de 81,793 hectáreas también ha sido transferida al Ministerio de Medio Ambiente para fortalecer el área del Parque Nacional Tesso Nilo. Según Febrie, este paso no es solo una cuestión de derecho, sino también una cuestión de justicia social, protección del medio ambiente y prosperidad de las personas.

Desde el lado económico, el impacto también es real. El Ministerio de Finanzas señaló que el valor indicativo del activo que se guardó con éxito alcanzó RP150 billones. Además, existen ingresos estatales adicionales a través de impuestos, cuentas de custodia, hasta contratos de cooperación con ganancias netas totales de RP1.32 billones.

La Fuerza de Tarea de PKH no solo se centró en las plantaciones. Febrie afirmó que su partido también atacó minas ilegales que abrieron áreas forestales sin permiso oficial. Las aperturas mineras totales identificadas alcanzaron 4,2 millones de hectáreas. De las 51 empresas verificadas, 14 de ellas están listas para ser tomadas.

El paso agresivo de la Fuerza de Tarea del PKH sin duda continuará cerrando la brecha de las prácticas comerciales ilegales que dañan al país mientras dañan el medio ambiente.

«La tierra minera total que se controló con éxito en esta etapa alcanzó 321.07 hectáreas», dijo nuevamente.