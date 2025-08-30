67 autos fueron quemados en la tragedia mortal de la DPRD de Makassar, 3 personas fueron asesinadas

Macasses, Viva – Grandes disturbios llegaron a la ciudad de Makassar, South Sulawesi, después de que las masas quemaron la oficina de DPRD de la ciudad de Makassar. El tenso evento no solo causó víctimas, sino que también destruyó docenas de vehículos oficiales y personales estacionados en la escena.

Leer también: Mitigación de desastres, el gobierno de la ciudad de Bandung prepara 6 ubicaciones de evacuación del terremoto de fallas de Lembang



Agencia Regional de Gestión de Desastres (Bpbd) Makassar City señaló al menos 67 unidades de automóviles ardiendo en disturbios que ocurrieron el sábado 30 de agosto de 2025 de la mañana. De ese número, la mayoría de ellos son autos oficiales, mientras que el resto son vehículos privados.

«En la actualidad, nuestra evaluación son 67 unidades de automóviles. Casi todos son autos oficiales, pero también hay varios automóviles privados. Para las motocicletas también hay varias, pero el número todavía se está declarando», dijo el jefe de Makassar BPBD, Fadli Tahar, en Makassar, el sábado 30 de agosto de 2025 fue citada como dijada por antaRa.

Leer también: Video con salpicadio de Puskesmas virales después del terremoto de Bekasi que se sintió a Yakarta, BNPB reveló el hecho



Fadli afirmó que este incidente fue un evento extraordinario porque no solo causó pérdidas materiales, sino que también cobró la vida de los empleados.



La oficina de DPRD de la ciudad de Makassar fue quemada por las masas

Leer también: Actualización de terremotos POSO: 204 edificios dañados, 14 aldeas afectadas



«El incidente fue un incidente extraordinario, además de reclamar vidas, también hubo víctimas de vehículos que fueron dañados por las masas por quemar hasta que se convirtieron en cadáveres», dijo.

Tres empleados fueron asesinados en una condición quemada

Los datos de Makassar BPBD TRC dijeron que hubo ocho víctimas en esta tragedia, que consisten en tres personas murieron, dos lesiones graves y tres lesiones medianas.

Las tres muertes incluyen:

Sarinawati (26), personal Makassar DPRDSe encontró un equipo de evacuación en una condición ardiente. El cuerpo fue llevado al Hospital Bhayangkara. Syaiful (43), personal del distrito de Ujung Tanah, murió en el Hospital Grestelina debido a las quemaduras. Abay, el personal del DPRD Makassar, fue encontrado muerto muerto en la escena y fue remitido al Hospital Bhayangkara.

Mientras las víctimas resultaron gravemente heridas fueron Budi Haryati (30), empleados de DPRD de Makassar, que ahora están en coma en el Hospital Primaya, y Heriyanto (28), empleados de DPRD de Makassar, que estaban gravemente heridos después de saltar desde el cuarto piso de la oficina South Sulawesi DPRD.

Los heridos fueron registrados por tres personas, a saber, Sahabuddin (45), Arif Rahman Hakim (28) y Agus Setiawan (32), que actualmente todavía se tratan intensamente en varios hospitales en Makassar.

La oficina de DPRD del sur de Sulawesi fue quemada por

Además de quemar la oficina de DPRD de la ciudad de Makassar, las masas también expresaron enojo al quemar la oficina de DPRD provincial de South Sulawesi. Una unidad del automóvil y una moto sufrieron daños fuertes debido a la masa quemada.

Afortunadamente, el equipo del Departamento de Bomberos de Makassar logró extinguir el incendio antes de expandirse.

«Ayudamos a evacuar a las víctimas de anoche hasta ahora que todavía estamos de servicio. Desde el TNI también ayudó a la seguridad», dijo Fadli.

La evacuación continúa

Makassar BPBD junto con un equipo conjunto de Damkarmat, la Oficina de Salud de la Ciudad de Makassar, la Oficina de Salud Provincial y los Voluntarios de SAR aún están llevando a cabo evaluaciones y evacuación en el lugar.

Fadli aseguró que su partido continuaría supervisando las condiciones actuales después del incendio para que el manejo de las víctimas pudiera funcionar de manera óptima.