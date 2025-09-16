654 jóvenes jugadores de bádminton de ocho países de lucha de prestigio en Kudus

VIVA – Kota Kudus, Central Java, ha vuelto al centro del mundo de la atención bádminton. Hasta 654 jugador de bádminton Jóvenes de ocho países descendieron en el Polytron Superliga Junior 2025 que se celebró en Gor Djarum Jati, lunes 15 de septiembre a domingo 21 de septiembre de 2025.

Leer también: 50 estrellas jóvenes El bádminton indonesio vivirá en cuarentena PB Djarum



A este prestigioso torneo asistieron representantes de Indonesia, Polonia, Estados Unidos, Malasia, Singapur, China Taipei, Tailandia y Filipinas. Los atletas junior lucharán contra equipos en cuatro categorías de edad, desde U-13 a U-19, con un premio total de más de Rp1.4 mil millones.

El formato de partido adopta sistemas de equipo como Thomas y Uber Cup. Varias leyendas Bádminton indonesio Incluso consagrado como el nombre de la Copa, como Tontowi Ahmad (U-13 Putra), Liliyana Natsir (U-13 Putri), Sigit Budiarto (U-15 Putra), Maria Kristin Yulianti (Mujeres U-15), Hariyanto Arbi (U-17 Putra), Yuni Kartika (U-17 Women), Liem King (U-19 (U-19, Li-King (U-19, Li-King (U-19, Li-King (U-1. Putra), y Susy Susanti (U-19 Putri).

Leer también: Semillas futuras de bádminton indonesia nacidos en kudus



Santo se convierte en inspiración

El director del Servicio de Deportes de la Fundación Djarum, Yoppy Rosimin, enfatizó que la elección sagrada no fue sin razón. La ciudad es conocida como la «tierra de nacimiento» de muchas leyendas de bádminton indonesia.

Leer también: Esfuerzos para mantener la gloria del bádminton indonesio nuevamente en poder de Kudus



«La ciudad de Kudus no puede separarse del viaje de bádminton indonesio. Al ser retenido en Kudus, esperamos que los atletas jóvenes tengan un mayor entusiasmo y motivación como sus predecesores», dijo Yoppy.

La competencia se está volviendo más dura

El director de Superliga, Achmad Budiharto, agregó que la edición de este año fue más competitiva con la presencia de participantes de nuevos países como Filipinas, Polonia y Estados Unidos.

«La presencia de nuevos países dará a luz a un mapa de competencia más feroz y competitivo. Los atletas jóvenes también pueden obtener información amplia en términos de patrones de juegos técnicos y globales», dijo.

El gerente del equipo de PB Djarum, Fung Permadi, enfatizó que reduciría todo el poder para defender el título general del campeonato en los últimos dos años. «El objetivo ciertamente mantiene los logros. Pero también tenemos que ser conscientes de la fuerza de los nuevos participantes ocultos», dijo.

Atletas entusiastas

PB Djarum Young Badminton Player, Jolin Angelia, también acogió con la bienvenida a los desafíos. El año pasado ganó el sector U-17, ahora en la clase U-19.

«Me preparo más maduro. El partido es definitivamente emocionante, los desafíos son difíciles, pero lo disfruto», dijo Jolin.

Lo mismo fue expresado por el representante de Polonia, Mikolaj Morawski, quien por primera vez descendió en Superliga Junior. «Queremos demostrar que los jugadores europeos de bádminton pueden igualar Asia. Esta es también mi preparación para los campeonatos mundiales de BWF», dijo.

Este torneo está abierto al público y gratuito. La audiencia puede presenciar de inmediato las acciones de los jóvenes talentos en Gor Djarum Kudus durante la semana.