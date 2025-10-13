654 Inauguración de Dubalang Batang Kuantan Singingi, Lancang Kuning Protector de la naturaleza y el espíritu de la Tierra

Kuansing, VIVA – El espíritu de preservar la tradición y la naturaleza se conjuga en el Escenario Principal del Festival Taluk Kuantan Trail Pacu, domingo 12 de octubre de 2025.

Hasta 654 Dubalang Batang Kuantan Singingi fue inaugurado oficialmente en una gran manifestación encabezada directamente por el Gobernador. Riau Abdul Wahid y presenciado por miles de residentes de Kuansing.

En el momento histórico estuvieron presentes el inspector general jefe de la policía de Riau, Herry Heryawan, Pangdam. También estuvieron presentes funcionarios de Forkopimda, líderes tradicionales y líderes comunitarios.

Cientos de Dubalang se mantuvieron firmes en medio del campo vistiendo ropa tradicional malaya y con tanjak, mostrando fuerza y ​​orgullo.

En su discurso, el Gobernador de Riau destacó que Dubalang no es sólo un símbolo tradicional, sino también un guardia protector. ambiente y el espíritu del pueblo Kuansing.

«El Dubalang de hoy es el guardián natural del río Kuantan y del río Singingi. Ya no hay ninguna razón para destruir el medio ambiente con el pretexto de ganarse la vida. No hay negociación para los destructores de la naturaleza», subrayó el Gobernador.

También expresó su agradecimiento al Jefe de Policía Regional de Riau y a Pangdam XIX Tuanku Tambusai por la iniciativa de formar Dubalang Batang Kuantan Singingi como parte de una estrategia de sinergia para la seguridad y la preservación del medio ambiente.

Según él, la colaboración entre el TNI, la Policía, el gobierno regional y las comunidades indígenas es una forma real de vigilancia local basada en la sabiduría que revive los valores culturales malayos de Riau.

El Gobernador explicó que la formación de Dubalang Batang Kuantan Singingi tenía una serie de misiones estratégicas, a saber, ayudar a mantener la seguridad y el orden públicos y crear conciencia sobre la conservación del medio ambiente.

«Aparte de eso, también se trata de revivir los valores tradicionales e involucrar a las generaciones más jóvenes en el mantenimiento de la dignidad cultural», explicó el Gobernador.

El inspector general jefe de la policía regional de Riau, Herry Heryawan, dijo que el espíritu de Dubalang estaba en línea con el concepto de policía verde desarrollado por la policía regional de Riau, es decir, un enfoque policial que coloca la preservación del medio ambiente como una parte integral de la seguridad y el bienestar de la comunidad.

«La policía verde no se trata sólo de plantar árboles, sino también de crear conciencia. Dubalang es un socio estratégico para que la policía proteja los bosques, los ríos y las tierras tradicionales de los daños. La conservación de la naturaleza significa que la economía del pueblo es sostenible y se mantiene la seguridad social», dijo el jefe de la policía regional.