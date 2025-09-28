65 Pati Ejército Adposición, tres oficiales de alto rango se convirtieron en teniente general

Yakarta, Viva – Jefe de Gabinete del Ejército (Kasad) General TNI Maruli SimanjuntakLiderando directamente la ceremonia de promoción del Cuerpo para 65 Oficiales del Ejército TNI (PATI) en la sede del Ejército, Yakarta, el viernes 26 de septiembre de 2025.

Esta promoción es un impulso importante para los altos oficiales Ti asisque no solo se considera una apreciación del estado, sino también un gran mandato para mantener la integridad y la soberanía de la República de Indonesia.

De un total de 65 almidón promocionadoHasta 40 de ellos ocuparon puestos dentro de la estructura organizacional del ejército, mientras que otros 25 sirvieron fuera de la estructura del ejército.

Los detalles consisten en tres oficiales con el rango de teniente general (tres estrellas), 23 Generales principales (dos estrellas) y 39 Brigadier General (una estrella).

El general de Kasad, Maruli, enfatizó que la promoción debe interpretarse como una motivación para mejorar la calidad del liderazgo, el profesionalismo y el servicio comunitario.

«Esta promoción es la confianza del estado que debe tenerse en cuenta lo mejor posible. La promoción debería ser una motivación para continuar brindando el mejor servicio a la nación y al estado», dijo Kasad en su comunicado oficial citado el domingo 28 de septiembre de 2025.

También expresó su orgullo y felicitaciones a todos los oficiales que recibieron promociones. Según él, el fideicomiso debe llevarse a cabo con plena responsabilidad, para que los oficiales puedan ser un ejemplo para los soldados en sus respectivas unidades.