65 estudiantes de SMKN 1 CIHAMPELAS WEST BANDUNG ENBEEING MBG, incautaciones naturales a la escasez

Bandung, Viva – Caso envenenamiento Se sospecha que la masa Comer nutritivo gratis rehapeing, en el distrito West Bandung. Esta vez, docenas de estudiantes de SMKN 1 Cihampelas, West Bandung Regency (KBB), West Java, supuestamente experimentaron envenenamiento de masa después de consumir un paquete de menú de alimentos nutricionales gratuitos (Mbg) El miércoles 24 de septiembre de 2025.

Hasta 65 estudiantes experimentaron síntomas de envenenamiento después de consumir alimentos del programa.

ASEP, jefe de Cihampelas Puskesmas TU, dijo que de las víctimas totales, 36 estudiantes habían sido trasladados al Hospital Regional de Cililín, Puskesmas y la clínica más cercana. Mientras que el resto todavía está siendo tratado en el puesto de salud escolar o traído a casa por sus padres.

«Hubo 70 estudiantes afectados. Y 35 pudieron regresar del puesto», dijo ASEP

La ambulancia en West Bandung está en espera para evacuar a los estudiantes víctimas de envenenamiento por MBG

Sin embargo, la capacidad del Hospital Regional de Cililina está llena, por lo que la víctima debe remitirse a varios otros hospitales, como el Hospital Karisma (15 camas), el Hospital Regional Cibabat (30 camas) y Rsia Azahra. El Hospital Regional de Dustira también declaró que estaba listo para recibir pacientes adicionales.

«También les preguntamos a los padres de la víctima, quieren ser referidos a qué hospital, para que sea más rápido», dijo ASEP

El número de víctimas continúa creciendo. Algunos estudiantes que habían sido enviados a casa fueron devueltos al puesto de emergencia debido al deterioro de las condiciones. De hecho, varios estudiantes supuestamente experimentaron convulsiones, falta de aliento, a llorar de dolor.

En el mismo lugar, el jefe de SMKN 1 Cihampelas, Sudirman dijo que estaba decepcionado con la calidad de los alimentos MBG ese día, lo que en realidad hizo que docenas de estudiantes tuvieran que recibir tratamiento médico.

«Estamos muy preocupados y decepcionados, la comida que se supone que es saludable en realidad enferma a los niños», dijo Sudirman.

Este caso se suma a la longitud de la lista de incidentes de envenenamiento masivo debido al programa MBG en West Bandung Regency, que hasta ahora aún continúa siendo el centro de atención de la comunidad. Este evento agregó una larga lista de incidentes similares, por lo que es el tercer caso en los últimos días en la región de KBB.

Informe: Cepi Kurnia/Tvone Bandung