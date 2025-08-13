64 personas resultaron heridas, la policía arrestó a 11 provocadores de los disturbios de demostración en Pati

TambiénVIVA – La manifestación frente a la oficina del Regente Pati, Java Central, el miércoles 13 de agosto de 2025, terminó en el caos. Hasta 11 personas sospechosas de ser provocadores fueron aseguradas por la policía después de que la situación se calentó y condujo a acciones anarquistas.

El jefe de relaciones públicas del comisionado de policía regional de Java Central, Pol Artanto, expresó su gratitud por completar la seguridad de la acción. Explicó que la seguridad fue llevada a cabo por 2.703 personal conjunto de la policía de Pati, la policía regional de BKO Central Java y las filas de las filas.

«Alhamdulillah, desde el principio, la comunidad llevó a cabo la comunidad yendo bien. Pero a medida que la actividad se acercaba tarde, había otros grupos que actuaron anarquistas para que dañara la atmósfera de una manifestación pacífica, llevando a cabo la actividad de arrojar agua mineral, piedras, frutos podridos y así», explicó.

Según Artanto, la acción anarquista provocó la escalada de la situación hasta que ocurrió el caos. La policía que inicialmente adoptó un enfoque persuasivo finalmente tomó medidas decisivas y medibles después de que su apelación fue ignorada.

Alrededor de las 15:30 WIB, la situación en torno a la oficina del Regente Pati y la Plaza de Regencia Pati comenzó a recuperarse. La policía continúa patrullando para garantizar la seguridad al tiempo que asegura una serie de elementos sospechosos de provocar a las masas.

«En la actualidad ha habido 11 provocadores.

Artanto también reveló que el caos resultó en un vehículo propiedad de la Policía Nacional de ProPam para ser quemado por las masas. Dijo que estaba comprometido a realizar una investigación para descubrir el caso.

64 víctimas heridas

Mientras tanto, la Oficina de Salud del Distrito de Pati, Central Java, señaló que hubo 64 heridos en la manifestación frente a la oficina del Regente Pati, mientras que los muertos no habían sido encontrados.

«De las 64 víctimas heridas, algunas fueron tratadas en el Hospital Regional Raa Soewondo, la Clínica Husada Marga, la Clínica PMI Pratama, el Hospital Familiar Healthy y la atención en el lugar», dijo el jefe interino de la Oficina de Salud del Distrito del Distrito Pati Luckugas Nasrimo Nasrimo

Para los pacientes tratados en el Hospital Regional RAA Soewondo hay 40 personas, la Clínica Husada Marga de cuatro personas, la Clínica Primaria de PMI, una persona, siete Hospital Familiar Healthy, y hay 12 tratamientos en el lugar.

(Teguh Joko Sutrisno/TVone/Semarang)