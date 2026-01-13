64 homenajeados técnicos en el gobierno de la regencia de West Bandung despedidos a partir de 2026

Bandung Occidental, VIVA – El Gobierno de la Regencia de West Bandung (Pemkab) despidió oficialmente a 64 trabajadores honorario personal técnico que ha estado prestando servicios en la burocracia regional. Esta política es una consecuencia directa de las regulaciones del gobierno central que suprimen el estatus de todos los empleados de la función pública no estatal (no ASN) a partir de enero de 2026.

El jefe de la Agencia de Desarrollo de Personal y Recursos Humanos de West Bandung (BKPSDM), Rega Wiguna, enfatizó que esta política es de naturaleza nacional y debe ser implementada por todos los gobiernos regionales sin excepción.

«Actualmente en la burocracia regional sólo se conocen tres estatus, a saber, PNS, P3K a tiempo completo y P3K a tiempo parcial. El estatus honorario o no ASN ya no existe», dijo Rega cuando fue confirmado, el martes (13/1/2026).

Rega explicó que en total hay alrededor de 1.500 empleados honorarios en West Bandung que se vieron afectados por la política de eliminación de no ASN. Sin embargo, la mayoría de ellos trabajan en los sectores de educación y salud, que todavía tienen sus propios esquemas regulatorios.

Mientras tanto, el personal honorario del sector técnico está repartido en varios aparatos regionales y subdistritales con un total de 64 personas. Su permanencia promedio es de unos dos años. El número total de ASN en el Gobierno de West Bandung Regency, tanto PNS como P3K, se registra actualmente en alrededor de 14 mil personas.

«Los trabajadores honorarios en los sectores de educación y salud todavía tienen la oportunidad de seguir trabajando porque están regulados por reglamentos separados. Esto es diferente del sector técnico», dijo Rega.

La educación y la salud aún tienen oportunidades

Según Rega, el sector educativo todavía se refiere a las disposiciones sobre el uso de los Fondos de Asistencia Operativa Escolar (BOS), que permiten gastos operativos y de personal. Mientras tanto, el sector de la salud está bajo el esquema de la Agencia Regional de Servicios Públicos (BLUD), que tiene flexibilidad en la gestión de los recursos humanos.

«La sostenibilidad de los honorarios en los dos sectores depende de las políticas de cada servicio, de acuerdo con la normativa aplicable», explicó.

Es seguro que los 64 técnicos honorarios no podrán ser retenidos. La mayoría de ellos no aprobaron la selección para Candidatos a Funcionarios Públicos (CPNS) o no cumplieron con los requisitos como Empleados del Gobierno con Contratos de Trabajo a tiempo parcial (P3K) según lo regulado en el Decreto Menpan RB Número 16 de 2025.