600 mil cuentas problemáticas pueden obtener más asistencia social, revela socialmente las razones

Jakata, Viva – Ministro de Asuntos Sociales (Ministro social) Saifullah Joseph o Gus ipul Abra los votos sobre los hallazgos de alrededor de 600 mil cuentas de receptores Asistencia social que indicaba problemático.

En una conferencia de prensa en Yakarta, el lunes 15 de septiembre de 2025, Gus Ipul explicó que de los cientos de miles de cuentas, algunos fueron sospechosos de abusar de la asistencia.

Uno de ellos está incluso indicado para ser utilizado para transacciones Juego en línea. Sin embargo, no algunos son problemáticos debido a errores administrativos o los datos son utilizados por otras partes.

«Algunos de ellos realmente mal uso, pero otros solo son utilizados por los datos. Por lo tanto, damos la oportunidad de actualizar los datos», dijo, citado de Entre.

Según él, esta política no es solo una cuestión de castigo. El objetivo es que la asistencia social continúe llegando a aquellos que realmente la necesitan, especialmente las familias pobres y vulnerables cuyas vidas aún dependen de la intervención del gobierno.

«Si no obtienen ayuda, sus vidas serán aún más difíciles. Por lo tanto, abrimos la oportunidad de verificar. Si se demuestra que cumple con los criterios, por supuesto, todavía tiene derecho a recibir asistencia social», explicó.

Verificación acompañada de muchas partes

El Ministerio de Asuntos Sociales coopera con la autoridad financiera, gobiernos regionales a los funcionarios de la aldea para supervisar el proceso de reverificación. Además, el Asistente del Programa Family Hope (PKH) también está facultado para garantizar que el examen tenga lugar transparente y de acuerdo con el procedimiento.

Saifullah dijo que esta etapa de verificación se extenderá durante el tercer trimestre de este año. Los resultados determinarán a cualquiera que todavía tenga derecho a recibir asistencia social en el cuarto trimestre.

«Después de completar la verificación, aquellos que cumplan con los criterios pueden recibir asistencia social nuevamente. Por supuesto, continuaremos haciendo supervisión», dijo.

Miles de cuentas han sido tachadas

Anteriormente, el Ministerio de Asuntos Sociales señaló que había 600 mil cuentas con indicaciones de anomalía. Este hallazgo se reveló después de un informe de PPATK sobre presuntas transacciones sospechosas, incluidos los juegos de azar en línea.

De esta cantidad, en agosto, el Ministerio de Asuntos Sociales cruzó alrededor de 228 mil cuentas de la lista de destinatarios de asistencia social. Mientras tanto, más de 375 mil cuentas todavía están en la etapa de inspección en profundidad al verificar el perfil del destinatario, la identidad laboral, las actividades de transacción.

Saifullah afirmó que este paso de verificación estaba en línea con la instrucción presidencial número 4 de 2025. La dirección enfatizaba la importancia de la distribución de la asistencia social basada en datos precisos, positivos y verificados.

«En esencia, la asistencia social realmente debe llegar a los pobres y vulnerables. Esa es nuestra prioridad», concluyó.