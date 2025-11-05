600.000 turistas internacionales utilizan Whoosh desde su funcionamiento en octubre de 2023, la mayoría malasios

Jacarta – PT Coche rápido Indonesia China (KCIC) registró hasta 600.958 turistas extranjeros han utilizado servicios de coche expreso Whoosh desde su primera operación en octubre de 2023.

La secretaria corporativa de la directora general de KCIC, Eva Chairunisa, dijo que esta cifra muestra el papel estratégico del tren rápido Whoosh en el apoyo a la movilidad de los turistas extranjeros en el corredor Yakarta-Bandung.

«El aumento de pasajeros extranjeros es una prueba de que Whoosh no sólo actúa como un medio de transporte rápido, sino también como una nueva cara del turismo indonesio a los ojos del mundo», dijo Eva en un comunicado oficial en Yakarta, citado por EntreMiércoles 5 de noviembre de 2025.

La KCIC señaló que durante el período de enero a octubre de 2025, el número de pasajeros extranjeros llegó a 335.681 personas, un aumento del 65,3 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior de 203.071 personas.

Malasia fue registrado como el país de origen de la mayoría de los turistas con 264.569 pasajeros o el 44,02 por ciento del total de usuarios extranjeros. Seguido de Singapur con 68.470 pasajeros, China con 53.892 pasajeros, Japón con 28.881 pasajeros y Corea del Sur con 19.729 pasajeros.

Eva dijo que la mayoría de los turistas utilizan Whoosh para viajes turísticos y de negocios en las zonas de Yakarta y Bandung.

Afirmó que KCIC continúa fortaleciendo las sinergias con el Ministerio de Turismo, la Agencia de Economía Creativa, los gobiernos locales y los actores de la industria turística para desarrollar el potencial turístico a lo largo de la ruta Whoosh.

Estos esfuerzos se llevan a cabo a través de exposiciones, servicios de reserva de grupos, así como actividades de viajes de familiarización para agentes de viajes y medios de comunicación internacionales.

Eva dijo que como parte de la ampliación del acceso al servicio, KCIC está preparando un canal de venta de boletos Whoosh para el mercado internacional. Está previsto que la colaboración con varios socios de ventas en línea con cobertura en el Sudeste Asiático y otras regiones globales se realice a principios del próximo año.

Eva agregó que este paso es parte de la estrategia de KCIC para fortalecer la conectividad global y apoyar el crecimiento del turismo transfronterizo, al tiempo que garantiza que los turistas de diversas partes del mundo puedan acceder a los servicios Whoosh de manera fácil y cómoda.

«KCIC es optimista en cuanto a que el número de turistas extranjeros seguirá aumentando a medida que Whoosh se vuelva cada vez más conocido en el escenario internacional», dijo Eva. (Hormiga)