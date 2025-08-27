6 -Year -lold Boy de Indonesia murió en Malasia después de ser mordido por un perro

SarawakVIVA – una persona chica Indonesia tiene seis años morir consecuencia rabia En Bintulu, Sarawak, la segunda persona murió de un virus mortal este año.

Leer también: La cantante senior Yetty Widjaja murió, que ya se encuentra en una condición rígida



El Director del Servicio de Salud de Sarawak, el Dr. Veronica es inocente, dijo que la víctima comenzó a mostrar síntomas, incluidos dolores de cabeza, fiebre, dolor de cuello y pérdida de apetito, informó el 31 de julio. Post de Borneo.

La niña fue hospitalizada en el Hospital Bintulu el 3 de agosto, donde experimentó alucinaciones, hidrofobia, aerofobia e hipersalivación. Murió al día siguiente.

Leer también: Byd inaugura la fábrica de EV gigante en Malasia, una de las más grandes



«La investigación reveló que había mordido por un perro Wild el 16 de julio fuera de su casa. El perro fue arrestado y positivo para la rabia por la Oficina de Salud Animal Sarawak «, dijo Veronica. Freemalaysiatoday, Miércoles 27 de agosto de 2025.

En mayo, un niño de 13 años de Kuching se convirtió en la primera persona este año en infectar a la rabia en Sarawak después de ser violado por un gato salvaje.

Leer también: Malasia Champion 2 Balance laboral de la vida en Asia, Indonesia todavía se queda atrás?



Veronica dijo que dos casos de rabia en humanos informados este año fueron una disminución en cinco casos registrados en el mismo período del año pasado.

El número acumulativo de casos de rabia en humanos en Sarawak ahora ha alcanzado los 85 desde que se anunció la plaga en julio de 2017, con 78 muertes, dijo.

«Queremos recordarle al público que Sarawak todavía no está libre de la epidemia de la rabia».

Dijo que la rabia podría propagarse a través de la mordida o el rasguño, así como la exposición a la saliva mamífero infectada con virus, especialmente perros y gatos.