6 vuelos cancelados debido a la erupción del Monte Lewotobi, se pidió a los residentes que estuvieran atentos

NTT, Viva -Monte las actividades de erupción de Lewotobi en el East Flores Regency, East Nusa Tenggara (NTT) nuevamente tienen un impacto en el sector de transporte aéreo. Se cancelaron al menos seis vuelos de varias ciudades en Flores. Esta condición al mismo tiempo muestra cómo las actividades comunitarias vulnerables están en la amenaza de desastres naturales.

Leer también: Menpar Widi reveló la condición de varios aeropuertos afectados por la erupción GN. Lewotobi hombre



El jefe de la Unidad del Aeropuerto de Labuan Bajo Komodo (UPBU), Ceppy Triono, explicó que la cancelación se llevó a cabo para la seguridad de los vuelos.

«Los vuelos que fueron cancelados fueron vuelos de Maumere, Ende y Bajawa», dijo cuando se contactó en Labuan Bajo, West Manggari Regency, lunes 18 de agosto de 2025 citado por Antara.

Leer también: Impacto de las erupciones masculinas de Lewotobi, el aeropuerto de Komodo cerrado, se cancelan 15 vuelos



Sin embargo, Ceppy se aseguró de que el aeropuerto de Komodo todavía funcionara normalmente porque no se vio afectado por cenizas volcánicas. Dijo que su partido realiza rutinariamente una inspección utilizando el método de prueba de papel.

«La prueba de papel se ha realizado una vez cada hora y hasta ahora todavía es negativa», dijo.

Leer también: Después de la gran erupción de los hombres Lewotobi, se cerró el camino de Maumere a Larantuka



Erupción del Monte Lewotobi

Basado en el informe del Centro de Volcanología y Mitigación de Desastres Geológicos (PVMBG), el Monte Lewotobi Erupciones masculinas regresó el lunes 18 de agosto de 2025, a 20.08 Wita. Se observó que la columna de cenizas alcanzaba una altura de aproximadamente 500 metros por encima del pico, o aproximadamente 2,084 metros sobre el nivel del mar.

«Las columnas de cenizas son blancas a grises con intensidad delgada a moderada, inclinándose hacia el norte y el noreste», escribió el informe de PVMBG.

La erupción también se registró en un sismograma con una amplitud máxima de 29.6 mm y una duración de aproximadamente 1 minuto 47 segundos.

Estado de alerta, la actividad es limitada

En la actualidad, los hombres del Monte Lewotobi todavía están en el nivel IV o conscientes del estado. PVMBG insta al público y a los turistas a no realizar actividades dentro de un radio de seis kilómetros del cráter, y mantenerse alejado del sector del mar de terminal occidental hasta los siete kilómetros del centro de erupción.

Se le pidió a la comunidad que permaneciera vigilante, pero también tranquilo, y solo siguió la dirección oficial del gobierno local. «También se aconseja a la comunidad que no crea en temas que no están claros en la fuente», dijo PVMBG.