6 TNI retirado TNI propuso tres estrellas del presidente Prabowo, combatientes de tecnología militar número 6

Yakarta, Viva – Un momento especial presentado en Batujarar, West Bandung, el domingo 10 de agosto de 2025. Presidente Prabowo Subianto dio un aumento Rango honorario Conviértete en una estrella o teniente general de seis jubilados TNI quien ha dedicado su vida por la nación y la nación.

El evento que tuvo lugar en el Centro de Educación y Fuerzas Especiales (Pusdiklatpassus) Ejército Kopassus fue un símbolo de la apreciación del estado por la dedicación, el coraje y el sacrificio de los mejores oficiales. Este premio no viene así.

Son figuras que han llevado a cabo sus deberes a la vanguardia, ocupan una posición estratégica en el TNI, hasta que continúan sirviendo después de que finalice el período oficial.

No solo conocidos en el entorno militar, algunos de ellos también forjan logros en los campos de deportes, política, educación e incluso corporaciones. Desde operaciones militares en Timor Oriental y Papua, la misión de salvar rehenes, para dirigir una compañía estratégica, su historial se extiende mucho en la historia del servicio para el país.

El siguiente es el perfil completo de los seis receptores de TNI retirados que reciben una promoción honoraria de tres estras del presidente Prabowo.

1. Teniente General del TNI (Ret) Valentinus Suhartono Suratman

Valentinus Suhartono Suratman o familiarmente llamado Tono Suratman nació en Makassar el 16 de septiembre de 1952. Este graduado de la Academia Militar de 1975 ha servido durante mucho tiempo en Kopassus y ocupa un puesto estratégico como el Oficial Operativo de Kopassus de Den-81, Asistente de la Seguridad de Ksad, el Compañero Militar Militar de Tanjungpura VI, para las operaciones asistentes de las operaciones de TNI de TNI.

Después de retirarse, dirigió el Comité Nacional de Deportes Nacionales de Indonesia Central (KONI) durante dos períodos, 2011 a 2019. En 2019, también se confiaba en Tono para ser el director de Taruna Nusantara High School Magelang, una institución educativa superior que dio a luz a muchos posibles líderes nacionales.

2. Mariscal Madya Tni (Ret.) Bambang Eko Suhariyanto

Bambang Eko Suhariyanto nació en Jember, East Java, el 1 de octubre de 1961. El graduado de los oficiales de soldados de su carrera de 1987 también ganó una maestría en la ley de la Universidad de Indonesia en 2003 y un doctorado de la Universidad Brawijaya en 2018.

Comenzó su carrera militar como jefe de Kumniter Subdis Kumdira Discumau, luego se convirtió en Kakum Koopsau II, jefe de la Oficina Legal en el Ministerio de Defensa, al director de Kumstahan en la Dirección General de Strahan Kemhan. Ahora, el presidente Prabowo confía en que se desempeña como Viceministro de Estado y Comisionado de PLN.

3. Teniente Gen. (Ret.) Sillawan



Ex comandante del Mawar Mayor Gen. Tni (RET) Comandante del equipo Sillawan

Sillawan nació el 26 de diciembre de 1956 y se graduó de la Academia Militar de 1980 de la Rama de Infantería de Kopassus. La una vez se convirtió Comandante SGI en Timor Oriental, Comandante del Grupo-4/Sandi Yudha Kopassus, Korem 011/Lilawangsa Commander, Kaposwil Nad Bin, Kadisjasad, y personal especial del comandante TNI.

Durante su deber, Sillawan estuvo involucrado en la operación Seroja en Timor Oriental, manejando conflictos en Papua y la misión de rescate de rehenes en Mapenduma. Después de Purnatugas, se convirtió en Asistente IV especial del Ministro de Defensa en la era del presidente Jokowi y estuvo activo como vicepresidente del Partido Gerindra DPP.

4. Teniente Gen. (Ret.) Moses Bangu

Musa Bangu nació en 1959 en Tanah Karo y se graduó de la Academia Militar en 1983. Comenzó su carrera en el Cuerpo de Infantería y había dirigido el 328 Batallón de Infantería de Tráfico Aéreo de Kostrad, que se desempeñó como comandante de Korem 091 Aji Surya Natakesuma, para convertirse en inspector de Kostrad.

Su carrera también incluyó el puesto de Director de Doctrina en el ejército indonesio Kodiklat, el comandante de Korem 131 Santiago, altos oficiales de expertos de Kasad en el campo de la ley y coordinador del personal de expertos de Kasad. Después de retirarse, Musa participó activamente en política como vicepresidente del Partido Gerindra y en el mundo de los negocios como comisionado presidente, así como el Comisionado Independiente de PT Inalum.

5. Lint Tri (Plurn) Glenny Kairean

Glenny Kairupan nació en Manado el 11 de febrero de 1949 y se graduó de la Academia Militar en 1970, una generación con Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto y Ryamizard Ryacudu. Una vez fue piloto del Ejército TNI con certificados CPL y PPL, y estuvo involucrado en operaciones militares en Timor Oriental, Aceh, West Kalimantan y Papua.

Las posiciones importantes que había llevado a cabo incluyeron al comandante adjunto del Timor Oriental Korem, Comandante de Korem 073 Makutaram, Asistente de defensa Attache en Filipinas, comandante de Intel Kostrad, inteligencia asistente de la división Kostrad 1, a asesores de seguridad de la Fuerza de Tarea de Timor Oriental P3TT.

6. Teniente Gen. (Ret.) Tony SB Hoesodo

El teniente general (Ret) Tony SB Hoesodo se graduó de la Academia Militar en 1977, PIPR se conoce como un foro TNI retirado que apoya el fortalecimiento de la defensa y el nacionalismo.

En el sector estratégico, Tony también es uno de los director de PT Teknologi Military Indonesia (TMI), una compañía dedicada al desarrollo, mantenimiento e instalación de equipos de defensa. TMI se estableció en 2020 y afiliado al Ministerio de Defensa, jugó un papel en la adquisición y el desarrollo de la tecnología militar nacional.