6 Tendencias digitales en la industria del petróleo y el gas

Yakarta, Viva – Industria de petróleo y gas (petróleo y gas) Siempre trate de innovar y adoptar nuevas tecnologías para mejorar la seguridad y la eficiencia.

Un estudio reciente de VDC Research muestra que casi dos tercios de la organización industrial anticipan el logro de la etapa «digital completa», que está marcada por un aumento en las capacidades digitales proactivas y sostenibles, en los próximos dos años.

Sin embargo, independientemente de la mejora de la eficiencia operativa innegable, la digitalización también tiene efectos secundarios indeseables, lo que es abrir vectores de amenazas y poner en peligro la seguridad de la refinería misma.

En pocas palabras, es imposible aumentar la conectividad sin abrir el potencial de mayores amenazas cibernéticas.

Kaspersky realizó una investigación interna y una serie de entrevistas con profesionales líderes en la industria del petróleo y el gas para identificar Tren digital El principal que da forma al futuro de este sector.

A partir de la convergencia TI/OT hasta la robotización y 5G, estas tendencias centrales subrayan los paisajes dinámicos que fomentan el crecimiento, la resistencia y la innovación en el actual sector de petróleo y gas.

Entonces, ¿cuáles son las 6 tendencias digitales principales?

IIOT y Cloud Computing (Cloud Computing)

Internet de las cosas industriales (IIOT) revolucionó las operaciones de petróleo y gas al permitir el monitoreo de perforación, tuberías y condiciones ambientales a larga distancia a larga distancia.

Estos sensores ayudan a mejorar la seguridad, predecir la falla y optimizar el rendimiento a través de la visión basada en datos. La computación en la nube completa esta capacidad al ofrecer análisis escalables para el monitoreo de la refinería, la logística y las predicciones de demanda.

Sin embargo, la dependencia de la plataforma en la nube aumenta la vulnerabilidad a los ataques cibernéticos. Como lo predijo Moody’s, alrededor del 14 por ciento de la industria utilizará servicios públicos en la nube, lo que expandirá significativamente la superficie del ataque.

Los enemigos cibernéticos pueden explotar la vulnerabilidad en la infraestructura de la nube, lo que causa posibles violaciones de datos, trastornos operativos o incluso daños físicos.

Ai, ml e hiper-automatización

La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) admiten iniciativas de hiper-automatización que optimizan el mantenimiento, el consumo de energía y los flujos de trabajo operativos.

Esta tecnología permite analítica predictiva, reducir el tiempo de parada y aumentar la eficiencia de la rentabilidad. Sin embargo, la creciente dependencia de los sistemas basados ​​en AI hace que la industria sea vulnerable a amenazas cibernéticas sofisticadas, como envenenamiento por datos, manipulación del modelo o malware que se dirige al proceso de toma de decisiones autónomo.

Si los ciberdelincuentes ponen en peligro el modelo AI, las consecuencias pueden variar desde el error de los horarios de mantenimiento hasta fallas operativas fatales.

Integración de sistemas de tecnología de la información (TI) y tecnología operativa (OT) que facilita las operaciones de distancia de larga duración, el intercambio de datos y una mejor toma de decisiones.

Aunque esta convergencia aumenta la eficiencia, esto también crea brechas de seguridad críticas.

El antiguo sistema OT a menudo no tiene características de seguridad modernas y no está diseñada para la conectividad externa, lo que lo convierte en el objetivo principal de los ataques cibernéticos.

La naturaleza de este sistema interconectado significa que las violaciones en un área pueden extenderse a toda la red operativa, que pone en peligro la seguridad y la continuidad de la producción. Este riesgo se ve exacerbado por una tendencia a confiar en una infraestructura insegura u obsoleta.

La aplicación de robots, drones y vehículos submarinos no aguas respaldados por IA respalda inspecciones, diagnósticos y exploración en entornos peligrosos. La presencia de conectividad 5G aumenta la transmisión de datos en tiempo real (en tiempo real), permite una rápida toma de decisiones.

Sin embargo, este dispositivo autónomo es vulnerable al malware y la piratería, lo que puede causar equipos importantes u manipulación operativa.

A medida que los robots reemplazan cada vez más la inspección humana, la industria enfrenta un dilema para mantener la resistencia operativa a las amenazas cibernéticas que se dirigen a los activos que se controlan de forma remota.

Twins digitales (gemelo digital)

Gemelos digitales: réplicas virtuales de los activos físicos: permiten a los ingenieros simular escenarios, optimizar los procesos y resolver problemas sin interrumpir las operaciones directas.

Aunque es muy valioso para la eficiencia y la seguridad, los gemelos digitales aumentan los riesgos significativos de seguridad cibernética. Los gemelos digitales que están infiltrados pueden manipularse para engañar a las decisiones operativas o exponer datos confidenciales.

Se recomienda la aplicación de la arquitectura de confianza cero para mitigar la amenaza cibernética, pero los desafíos permanecen en la protección de modelos complejos e interconectados que son un objetivo interesante para los ciberdelincuentes.

La tecnología de visualización avanzada, como la realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR), facilita la capacitación y el funcionamiento de la mejora remota, lo que permite a los expertos de todo el mundo «caminar» en las instalaciones de fábricas virtuales.

Sin embargo, la integración del entorno inmersivo presenta nuevos vectores de ataque, especialmente a través de puntos de acceso remotos inseguros.

Los actores peligrosos pueden manipular el sistema AR/VR para causar errores operativos o robar datos confidenciales, especialmente si involucra el antiguo sistema OT.

La combinación de tecnología de envejecimiento y medidas de seguridad que están desactualizadas aumentan el riesgo de intrusión cibernética. Aun así, esta tecnología también creó muchas oportunidades para ataques cibernéticos.

Cada parte de una tecnología conectada representa el área de enfoque potencial de los ataques, o conocida como la expansión de la superficie del ataque.

Dichos sistemas conectados son vulnerables a los ataques cibernéticos porque las conexiones a una computadora o terminal proporcionan acceso a una superficie de infraestructura más amplia.

Respondiendo a esta creciente amenaza cibernética, se están aplicando regulaciones estrictas de protección de infraestructura crítica a nivel mundial para establecer puntos de referencia de seguridad para el sector de petróleo y gas.