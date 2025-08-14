6 Programas de BI Superior para fortalecer la economía y finanzas islámicas indonesias

Yakarta, Viva – Banco Indonesia (Bi) confirma el compromiso de fortalecer la economía y finanzas syariah nacional. Hay seis excelentes programas preparados para realizar esto.

El gobernador de BI, Perry Warjiyo, dijo que los seis excelentes programas se derivaron de tres estrategias principales encontradas por BI y MUI desde el comienzo de la agenda de Sarasehan hace 10 años.

«Aprendemos que hay tres estrategias principales, a saber, la cadena económica halal indonesia, el acceso financiero y la alfabetización económica y financiera islámica», dijo Perry en el Taller Económico Nacional de la Sharia sobre la reflexión de la independencia de la República de Indonesia en Yakarta, citado el jueves 14 de agosto de 2025.

Explicó que la primera fue la puerta de Santri o el movimiento para el desarrollo de cadenas de valor de pesantreno y halal. Este programa empodera a Pesantren como un centro para la economía de las personas a través del aumento de la productividad, la digitalización comercial y la mejor gobernanza financiera de Pesantren.

En segundo lugar, los campeones de exportación o las redes empresariales islámicas fomentan las exportaciones. A través de este programa, BI quiere formar una red en los centros de negocios de Pesantren, por lo que habrá un agregador que pueda alentar a los productos halal indonesios a competir en el mercado internacional.

«A través de la integración de los sistemas de información de exportación, el fortalecimiento del acceso al mercado y la cooperación internacional respaldada por el fortalecimiento de los productos de acuerdo con la demanda de exportación», explicó Perry.

Tercero, Halal Gemts o el movimiento de la aceleración halal. Este programa está dirigido a expandir el mercado de productos halal aumentando la producción de materias primas halal, acelerando la certificación halal, aumentando el papel de los centros halal en varias regiones y el fortalecimiento de la protección del consumidor.

Cuarto, saludo a la sharia o la sinergia de comercio y financiamiento de la sharia que tiene como objetivo fortalecer la conectividad entre actores comerciales, instituciones financieras y reguladores. Quinto, el canal de Ziswaf o la colaboración nacional para el desarrollo de Zakat, Infaq, limosnas y WAQF para optimizar el financiamiento social como un complemento para el financiamiento comercial.

Finalmente, la linterna dorada o la alfabetización y la inclusión de la economía islámica hacia el oro Indonesia, que se centra en las actividades educativas y el da’wah económico islámico de manera sostenible. (Hormiga)