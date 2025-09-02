¡6 personas se convirtieron en sospechosos de estudiantes anarquistas durante la manifestación! Hay activistas, Admin Ig a Molotov Courier

Yakarta, Viva – En total hay seis personas decididas a estar sospechar Incitar la acción anarquista durante la manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025.

«Hay seis sospechosos que hemos nombrado y actualmente estamos siendo llevados a cabo o en la etapa de examen como sospechosos», dijo el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía Ade Ary Syam Indradi, martes 2 de septiembre de 2025.



Evidencia de demostración ricuh dpr

Los seis son director ejecutivo de alias de DMR Depósito Fundación, Delpedro Marhaen, luego el personal de la Sra. Lokataru, Mujaffar Salim, luego SH alias Syahdan Husein, que es un administrador de Instagram @Llamadas gejayanas. Luego están Ka, Rap y FL alias Figha que son mujeres.

«El papel del sospechoso de DMR es hacer colaboración, hacer colaboración Con otras cuentas de IG para difundir la enseñanza para que los estudiantes no tengan miedo de que nuestras acciones luchen juntas más tarde «, dijo.

Luego, se dice que Mujaffar, Syahdan, KA y AMP juegan un papel en la colaboración con otras cuentas de IG que difunden la invitación a Vandate. Mientras que el rap a través de su cuenta de Instagram se llama hacer un tutorial de bombas molotov Y se convirtió en el coordinador del servicio de bombardeo de Molotov durante la manifestación. Mientras que la Firora a través de su cuenta de redes sociales hace una transmisión en vivo, invita a los estudiantes a seguir la acción.