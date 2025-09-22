6 personas se convirtieron en brutales sospechosos de intimidación en Cikarang, 1 estudiante vocacional era DO

Regencia BekasiVIVA – Caso bullying Lo que hace que West Cikarang Terrum, Bekasi Regency, arrastró a muchos perpetradores.

Ahora, la cantidad sospechar quien supuestamente perseguió a AAI (16), un estudiante de secundaria vocacional (SMK) Ananda Mitra Industri Deltamas, Cikarang Pusat, Bekasi Regency, West Java, hasta que las mandíbulas rotas aumentaron a seis personas.

El jefe de policía de West Cikarang, el comisionado adjunto de la policía, Tri Bintang Baskoro, dijo que los seis sospechosos llevaron el nombre de la policía examinó un total de 13 testigos.

«De las 13 personas examinadas, hemos nombrado seis como sospechosos. Este número aún se puede aumentar», dijo, el lunes 22 de septiembre de 2025.

La mayoría de los sospechosos siguen siendo estudiantes activos. De hecho, hay uno que ha sido expulsado del alias de la escuela (DO). De los seis perpetradores, cinco todavía son menores de edad y uno ha pasado 18 años.

«No fueron detenidos, pero se les pidió que informaran dos veces por semana. El proceso legal continuó funcionando mientras esperaba el desvío porque los niños perpetradores estaban acompañados por Bapas y Peksos», dijo Bintang.

La policía también reveló las razones triviales detrás de la brutal acción. AAI fue perseguido por su último año solo porque se le consideraba violar las reglas debido a tomar fotos con un estudiante con un uniforme escolar.

«Según su senior, las regulaciones escolares pueden no tomar fotos con los estudiantes que usan uniformes escolares», dijo Bintang.

La víctima fue llevada al lugar de reunión cerca de la escuela durante el recreo. En ese lugar, AAI fue golpeado hasta que se rompió la mandíbula.

«Después del incidente, la víctima y sus amigos y los perpetradores se dispersan y luego regresan a la escuela», dijo.

Anteriormente informó, el jefe de Ananda Mitra Deltamas Mitra Ananda, Abdul Rokib, enfatizó que el incidente violento no fue un evento repetido que refleje la práctica acoso.

«No hay negligencia de acoso o acoso escolar porque no hay incidentes repetidos en la escuela», dijo cuando se confirmó en Cikarang, martes 29 de agosto de 2025.

Explicó que la escuela había llevado a cabo una investigación exhaustiva basada en declaraciones de testigos y el historial diario de los estudiantes involucrados. Como resultado, el incidente se consideró como una pelea personal entre dos estudiantes.

«Por lo tanto, no hay negligencia de acoso porque las escuelas durante siete años llevan a cabo varios tipos de seminarios de psicólogos infantiles, anti-bullying transmitidos rutinariamente a todos los estudiantes de la industria SMK Ananda Mitra Deltamas», dijo Rokib.