6 paradas de transjakarta quemadas, otros 16 fueron dañados por manifestaciones

Lunes 1 de septiembre de 2025 – 10:56 Wib
Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung dijo que había 22 Parada de transjakarta Tanto BRT como no BRT afectados por una manifestación hace unos días. Además, hay una puerta de peaje que también se ve afectada.
«El primero, como sabemos juntos, debido a las manifestaciones, hay 22 paradas de Transjakarta tanto BRT como BRT y una puerta de peaje afectada», dijo Pramono a los periodistas en el Ayuntamiento de DKI Jakarta, Central Yakarta, lunes 1 de septiembre de 2025.
De las 22 paradas de Transjakarta, hasta 6 de ellas quemado y saqueado. Mientras que otros 16 sufrieron daños.
Leer también:
Transjakarta comienza a restaurar los servicios, 75 rutas están funcionando nuevamente después de la demostración
«Hay 16 paradas de Transjakarta que fueron dañadas y luego garabateadas Vandalismo Y así sucesivamente «, dijo.
Pramono dijo que su grupo había hecho limpiadores e inmediatamente reparó las 22 paradas de Transjakarta.
Leer también:
Quema de la oficina de DPRD de Makassar, tres personas fueron asesinadas y cinco heridas
La siguiente es una lista de 6 paradas quemadas:
1. Metro Jaya Polda Stop
2. Halte Senen Toyota Rangga
3. Tendón central de Schalt
4. Senayan Bank DKI Stop
5. parada de la puerta juvenil
6. Senayan Roundabout Stop
Luego, 16 paradas de autobús que fueron dañadas y experimentadas vandalismo incluyen:
1. Hilir Dam Stop
2. Kwitang Stop
3. Halte Kampung Melayu
4. Kramat Senterg Stop
5. Parada china bidara
6. Cililitan Stop
7. Semanggi Stop
8. Petamburan Stop
9. Widya Candra Telkomsel Stop
10. Jatinegara Stop
11. PARTA DEL FIBRY GENERAL
12. NUEVA parada matraman
13. Scouts juventud parada
14. Gran tope de la mezquita
15. Non BRT Stop Gelora Bung Karno 1
16. Metro Jaya Polda Non Brt Stop 1
Página siguiente
3. Tendón central de Schalt