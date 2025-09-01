6 paradas de transjakarta quemadas, otros 16 fueron dañados por manifestaciones


Lunes 1 de septiembre de 2025 – 10:56 Wib

Yakarta, VivaGobernador de DKI Jakarta, Pramono anung dijo que había 22 Parada de transjakarta Tanto BRT como no BRT afectados por una manifestación hace unos días. Además, hay una puerta de peaje que también se ve afectada.

Leer también:

Pramono ordenó a sus hombres que no vinieran al extranjero por un tiempo

«El primero, como sabemos juntos, debido a las manifestaciones, hay 22 paradas de Transjakarta tanto BRT como BRT y una puerta de peaje afectada», dijo Pramono a los periodistas en el Ayuntamiento de DKI Jakarta, Central Yakarta, lunes 1 de septiembre de 2025.

De las 22 paradas de Transjakarta, hasta 6 de ellas quemado y saqueado. Mientras que otros 16 sufrieron daños.

Leer también:

Transjakarta comienza a restaurar los servicios, 75 rutas están funcionando nuevamente después de la demostración

«Hay 16 paradas de Transjakarta que fueron dañadas y luego garabateadas Vandalismo Y así sucesivamente «, dijo.

Pramono dijo que su grupo había hecho limpiadores e inmediatamente reparó las 22 paradas de Transjakarta.

Leer también:

Quema de la oficina de DPRD de Makassar, tres personas fueron asesinadas y cinco heridas

La siguiente es una lista de 6 paradas quemadas:

1. Metro Jaya Polda Stop

2. ⁠Halte Senen Toyota Rangga

3. Tendón central de Schalt

4. Senayan Bank DKI Stop

5. parada de la puerta juvenil

6. Senayan Roundabout Stop

Luego, 16 paradas de autobús que fueron dañadas y experimentadas vandalismo incluyen:

1. Hilir Dam Stop

2. Kwitang Stop

3. Halte Kampung Melayu

4. Kramat Senterg Stop

5. Parada china bidara

6. Cililitan Stop

7. Semanggi Stop

8. Petamburan Stop

9. Widya Candra Telkomsel Stop

10. Jatinegara Stop

11. PARTA DEL FIBRY GENERAL

12. NUEVA parada matraman

13. Scouts juventud parada

14. Gran tope de la mezquita

15. Non BRT Stop Gelora Bung Karno 1

16. Metro Jaya Polda Non Brt Stop 1

Página siguiente

3. Tendón central de Schalt

Página siguiente





Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí