6 países exitosos con el programa MBG, por lo que inspiración para Indonesia

VIVA – Programa Comer nutritivo gratis (Mbg) se ha convertido en un tema candente de discusión en Indonesia. El gobierno indonesio ha implementado este programa estratégico como un esfuerzo tangible para mejorar la calidad de los recursos humanos (recursos humanos) desde una edad temprana. Esta iniciativa no es solo la asistencia alimentaria, sino una inversión crucial a largo plazo.

En Indonesia, el programa MBG tiene un impacto múltiple muy positivo. Primero, por supuesto, es un aumento en la ingesta nutricional equilibrada para millones de estudiantes de Paud a escuela secundaria/escuela vocacional, así como madres embarazadas y lactantes, que son los principales grupos objetivo. La nutrición óptima es la base para el máximo desarrollo cognitivo y físico, lo que a su vez mejorará el logro de aprendizaje y reducirá el riesgo de retraso en el crecimiento.

Además, este programa está diseñado para capacitar a la economía local y a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) locales. Al involucrar cadenas de suministro de agricultores, criadores y pescadores locales, MBG no solo garantiza la frescura de los alimentos, sino que también crea miles de nuevos empleos y giran la economía a nivel de la aldea. Aumentar la asistencia y el entusiasmo del aprendizaje de los estudiantes también es un logro positivo que se ha visto desde que el programa comenzó a rodar.

Los mejores pioneros y práctica de los programas de comida escolar en todo el mundo

Iniciativas similares en realidad no son nuevas en el mundo. Muchos países han implementado un programa de alimentación gratuita en las escuelas durante décadas y lo han convertido en una parte integral del sistema educativo nacional. Esta práctica global ofrece información valiosa sobre cómo este tipo de programa se puede ejecutar de manera sostenible y proporcionar beneficios óptimos. La siguiente es una serie de países que ya tienen un programa MBG, como se resume de varias fuentes.

Finlandia

Finlandia es conocida como pionera de los programas de alimentación gratuita en la escuela. Este programa se ha estado funcionando firmemente desde 1948 y fue regulado directamente por la ley de educación básica. Cada estudiante, desde la escuela primaria hasta la secundaria, tiene derecho a obtener un almuerzo saludable gratis cada día escolar.

El menú en Finlandia está bien diseñado por un nutricionista para garantizar un equilibrio nutricional perfecto, incluidos los principales platos calientes, verduras, pan y opciones de bebidas. El compromiso de Finnish con este programa refleja la filosofía de la educación que defiende la igualdad, asegurando que todos los niños obtengan el mismo acceso nutricional, independientemente de los antecedentes económicos de su familia.