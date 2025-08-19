6 Mobilización estratégica principal de la aceleración de transición económica verde

Yakarta, Viva – PT IDSurvey (Persero) enfatizó su compromiso de apoyar la agenda del desarrollo sostenible de Indonesia. Uno de ellos se realizó a través de la participación activa en el Foro de Diálogo de Negocios y Políticas de Indonesia Green Connect (IGC) 2025.

Leer también: Recopilar partes interesadas, mitigación de riesgos e innovación de riesgos del sector de servicios financieros del sector de servicios financieros



IDSurvey es un servicio de encuestas que participa en el campo de las pruebas, la inspección y la certificación para tener subsidiarias como BKI, Sucofindo y topógrafo Indonesia.

El Director de Idsurvey, Arisudono, también fue orador con representantes del Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales (ESDM) de PT Pertamina (Persero) y PT PLN (Persero). En su presentación, Arisudono se centró en discutir el efecto de la integración y la transparencia de los datos sobre transición economía verde En el tema: Construyendo una visión basada en datos e inclusiva para la transformación económica verde de Indonesia.

Leer también: Desde fideos de algas hasta colágeno de pescado, KKP Crazy Innovation está lista para cambiar su estilo de vida



«En nuestra opinión, existen al menos 6 impulsores estratégicos principales de la transición de la economía verde, a saber, fortaleciendo el marco de políticas y el reglamento, el sistema de transparencia y monitoreo de datos, la inclusión del financiamiento verde, el desarrollo de infraestructura y tecnología, el papel activo de los partes interesadas y la comunidad, y las capacidades de fortalecimiento de la mano de obra». Arisudono dijo citado de su declaración, martes 19 de agosto de 2025.



El paso concreto de Bri hacia la economía verde

Leer también: Ensayos BTN de nuevos modelos de facturación de préstamos no de rendimiento basado en clúster regional



El foro estratégico que forma parte de la serie del Día de Awakening de Tecnología Nacional (Hakteknas) reúne a líderes cruzados que van desde el gobierno, académicos, industria, hasta los perpetradores innovación y responsables políticos para el diálogo estratégico sobre el tema del desarrollo sostenible.

En el panel de ‘Transformación indonesia: ruta de economía verde y visión de liderazgo ejecutivo’,

Él cree que la colaboración de Sector cruzado es la clave para la aceleración de la innovación de tecnología verde. Por esta razón, Idsurvey cree a través del foro con el tema principal «Innovar verde. Audazmente socio. Crecer de manera sostenible»,

«IGC 2025 es un momento importante en el viaje de Indonesia hacia la seguridad energética, la seguridad alimentaria, la movilidad limpia y el financiamiento innovador verde, que es completamente una parte integral de la agenda de desarrollo nacional a largo plazo», dijo.

https://www.youtube.com/watch?v=-d1ul_ljgas