6 mil parlianos Kepung, a pesar de que la demostración de BEM está cancelada

Yakarta, Viva – Un total de 6.148 aparato La combinación de asegurar el edificio DPR/MPR de la manifestación allí, hoy. De hecho, el cuerpo ejecutivo Alumno En toda Indonesia (Bien) La ciudadanía se cancela en el camino.

«En el DPR: 6,148 empleado«Dijo el Jefe de Policía del Metro Central de Yakarta, Comisionado de Policía, Susatyo Purnomo Condro, el martes 2 de septiembre de 2025.

Comisionado Jefe de Policía del Metro Central de Yakarta Pol Susatyo Purnomo Condro Foto : Entre/Ho-Polres Metro Central Yakarta

Esta tropa consistió en la Policía Nacional, la TNI, para los elementos del Gobierno Regional de DKI Yakarta (PEMDA). Afirmó que el humanista llevará a cabo la seguridad sin el uso de armas de fuego. Sin embargo, la policía también recordó a aquellos que quieren correr acción para no actuar anarquistas o dañar las instalaciones públicas.

Además, la policía también preparó ingeniería de tráfico situacional. Es decir, el flujo de vehículos se puede desviar en cualquier momento si hay un aumento en la masa en el campo.

El antiguo metro de Kaposlek Gambir agregó, un total de 885 personas se desplegaron en la estatua de caballos de Arjuna Wiwaha (Indosat), Gambir, Central Yakarta, en anticipación de una demostración allí.

«Hay 885 personal», dijo Susatyo nuevamente.

Para tener en cuenta, el gran plan de acción iniciado por la Junta Ejecutiva de Estudiantes de Indonesia (BEM SI) de la población hoy, martes 2 de septiembre de 2025, se canceló oficialmente.

No porque sea lento, sino por la condición de Yakarta, que hace cada vez más caliente después de los disturbios. El coordinador del Bem Si si Popyatan, Muhammad Ikram, enfatizó que se tomó el movimiento para mantener las aspiraciones de los estudiantes no dispersos en medio de una atmósfera caótica.

«Al ver las condiciones en el área de Yakarta y algunas áreas que son cada vez más abstractas y no propicias debido a los muchos disturbios, es una acción que está lejos de nuestras expectativas», dijo.