6 Meses ¡Te Daré Tiempo!

Jacarta – El ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, alentó a los inversores a comprar bonos Patriot Bond y Merah Putih Bond lanzados por BPI Danantara.

En cuanto al plan del Ministerio de Finanzas de convertirse en accionista de IDX, Purbaya: ¡Hasta ahora no ha habido ninguno!

Por eso, aseguró que estos inversores recibirían un trato especial. Es decir, el gobierno no rastreará la fuente del dinero para comprar estos dos tipos de títulos de deuda, aunque el dinero sea el resultado de actividades ilegales.

Por lo tanto, Purbaya también dio a los inversores seis meses para invertir inmediatamente en bonos Danantara.

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«Si tienes mucho dinero, entra rápidamente (Patriot Bond y Merah Putih Bond). Como dije, te daré 6 meses para entrar», dijo Purbaya en el puerto de Tanjung Priok, al norte de Yakarta, el martes 23 de junio de 2026.

 Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Purbaya: La protección legal para los inversores en bonos Patriot y Merah Putih es diferente de la amnistía fiscal

En cuanto a si esta regulación realmente tiene el potencial de acomodar prácticas de lavado de dinero, Purbaya cree que esto se hizo para que los fondos pudieran ingresar al sistema financiero nacional.

Porque aunque el Gobierno no investigará el origen de los fondos para la compra de los dos títulos de deuda, Purbaya subrayó que su partido seguirá examinando los aspectos fiscales de los demás activos del inversor.

«Dejemos que (el dinero) entre en el sistema, en lugar de mantenerlo fuera. De hecho, hay una pequeña pérdida, pero en mi opinión, es más fácil que el dinero entre en nuestra economía y podemos usarlo para el desarrollo», dijo.

Se sabe que el gobierno brindará un trato especial a los inversores que compren bonos Patriot Bond y Merah Putih Bond emitidos por BPI Danantara.

Esto se hace a través de la última Ley de Fortalecimiento y Desarrollo del Sector Financiero (UU P2SK), donde el artículo 50A párrafo (5) establece que el Estado garantiza y protege la compra de instrumentos de deuda especiales de una serie de intentos de enjuiciamiento.

Estos incluyen, entre otras cosas, el procesamiento de delitos generales, el procesamiento de delitos especiales, incluidos los delitos fiscales, y todo tipo de demandas civiles.

Para obtener información, la Ley P2SK en el artículo 50A, párrafo (5), enfatiza que el estado garantiza y protege la compra de instrumentos de deuda especiales (bonos Patriot y bonos Merah Putih) de: